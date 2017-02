Bonner Nordstadt

Bonn. Eine der am stärksten frequentierten Straßen Bonns soll umgestaltet werden. Wie das aussehen soll, das erläutern Vertreter der Stadt Bürgern im Ratsaal.

Die Stadt lädt zur ersten Bürgerinformation über die Umgestaltung der Bornheimer Straße ein. Sie findet am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr im Ratssaal des Stadthauses, Berliner Platz 2, statt. Dann wird die Verwaltung die Pläne für die Umgestaltung zwischen Ellerstraße und Lievelingsweg vorstellen.

Die von der Bezirksvertretung Bonn Ende 2016 beschlossene Bürgerinformation zum Straßenzug Bornheimer Straße findet zweiteilig statt: zunächst für den Gewerbestraßenabschnitt Ellerstraße bis Lievelingsweg und zu einem späteren Zeitpunkt für den Quartiersstraßenabschnitt Am Alten Friedhof bis Ellerstraße.

Und so sieht die Planung aus: Der Bereich Ellerstraße bis Lievelingsweg ist durch angrenzende Firmen geprägt. Aus diesem Grund ist die Fahrbahnbreite größer als im Quartiersstraßenabschnitt stadteinwärts. Die vorgesehene Straßenumgestaltung soll dabei die Funktion als Verkehrsachse nicht beeinträchtigen. Die Seitenbereiche werden angepasst, um das Eingangstor in das Zentrum aufzuwerten, wozu unter anderem die Pflanzungen von Bäumen gehören. Generell soll der Radverkehr auf Schutzstreifen geführt werden. Ausnahme bildet hierbei der Bereich zwischen Lievelingsweg und Brühler Straße, in dem der Radver-kehr auf einem separaten Radweg geführt werden soll.

Für den Knotenpunkt Bornheimer Straße/Brühler Straße wurden zwei leistungsfähige Varianten erarbeitet: entweder der Ausbau als signalisierte Kreuzung oder der Umbau zu einem Kreisverkehr. Die Ausbildung als Kreisverkehr bietet u. a. den Vorteil der Wendemöglichkeit für alle Verkehre, sodass anliegende Grundstücke aus den Fahrtrichtungen stadtein- sowie stadtauswärts erreicht werden können.

Für den vorgesehenen Ausbau der Bornheimer Straße zwischen Ellerstraße und Lievelingsweg wird die Stadt Bonn übrigens Straßenbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW erheben.