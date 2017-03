Statistik der Polizei

Es gibt immer noch Fälle, die selbst die erfahrenen Ermittler verwundern. Im November wurde ein Auto in das geschlossene Eingangstor des Straßenbahndepots der Stadtwerke gefahren. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Halterin war nicht erreichbar, der derzeitige Nutzer gab an, nicht gefahren zu sein. Das Merkwürdige: Das Auto war mit dem Originalschlüssel gefahren worden, dieser steckte noch im Zündschloss. An einem Schlüsselbund, der im Auto lag, fanden die Polizisten einen Anhänger mit einem Kürzel und einer Nummer. Über diese gelangten die Ermittler zu einer Adresse in Bonn – und bemerkten, dass sie mit dem Schlüssel in die Wohnung eines polizeibekannten Mannes kamen. Dieser hatte dem rechtmäßigen Nutzer anscheinend den Schlüssel in irgendeiner Weise entwendet – und den Unfall verursacht.

Im Dezember zeigte ein 90-Jähriger einen Unfall an: Das Auto seiner Lebensgefährtin sei von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Ermittler staunten nicht schlecht, als sie die Angaben und Spuren mit einem weiteren Fall von Unfallflucht verglichen. Ein Mann hatte angegeben, sein Auto an der Hauptstraße in Holzlar abgestellt zu haben, dort sei dieses von einem Unbekannten beschädigt worden. Schnell stellte sich heraus, dass beide Fälle zueinander passten. Damit konfrontiert, gab der 90-Jährige zu, den Unfall selbst verursacht zu haben.