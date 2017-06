GA gelistet

In Bonn nachts noch in einer Kneipe unterzukommen, ist manchmal nicht leicht.

Inhaltsverzeichnis 1. In diesen Kneipen gibt es um 3 Uhr nachts noch ein Bier 2. Stachel und Tresor 3. Zone und Pawlow 4. Mausefalle, Pinte und Maya

Bonn. Durstige Nachtschwärmer haben es in Bonn nicht leicht. In der Bundesstadt werden nach Mitternacht die Bordsteine hochgeklappt, heißt es jedenfalls. Wir sagen, wo man auch um 3 Uhr nachts noch ein Bier bekommt.

Von Andreas Dyck, 23.06.2017

Für Nachtschwärmer ist es in der Bundesstadt gar nicht so leicht, in den frühen Morgenstunden die durchzechte Nacht noch bei einem Getränk ausklingen zu lassen. Viele Kneipen schließen bereits um 1 Uhr morgens oder sogar noch früher – und das selbst am Wochenende. Wir geben einen Überblick, in welchen Bonner Kneipen man um 3 Uhr nachts dennoch ein Bier bekommt.

1 Die Wache

Auf die Wache in der Heerstraße ist immer Verlass. Die Kneipe, die wohl fast jedem Bonner ein Begriff sein dürfte, bietet täglich bis 5 Uhr Gelegenheit für einen Absacker. Mitten in der Altstadt gelegen, gibt es in der Wache musikalisch gesehen Motown, Pop, Ska, Garage und "Rock'n'Roll" auf die Ohren. Ihren Namen verdankt die Kneipe der Polizeiwache "Bornheimer Wache", die sozusagen um die Ecke liegt. Ein kostenloser Kicker, regelmäßige Bingoabende, Partys und ein Pub-Quiz sorgen hier außerdem für Kurzweil. Für Nachtschwärmer also die Anlaufstelle schlechthin, um einen Bonner Kneipenabend ausklingen zu lassen.

Öffnungszeiten: Täglich von 19 bis 5 Uhr

Besonderheiten: Kostenloser Kicker, Flipper, laute Musik

Adresse und Kontakt: Heerstraße 142, 53111 Bonn; Tel: 0228-36035337

Weitere Infos: die-wache.com

2 Das Nyx

Nur 300 Meter von der Wache entfernt liegt das Nyx, eine rustikale Bar, die mit einem Kicker sowie Indie-, Metal- und Punkpartys wirbt. Seit 2004 hat das Nyx seinen Sitz in der Vorgebirgsstraße und pflegt dort den urigen Charme einer Eckkneipe. Ihr Name leitet sich ab von der gleichnamigen griechischen Göttin der Nacht. In der Kneipe im Wirtshausstil bekommen Kneipengänger täglich bis 4 Uhr noch etwas zu trinken.

Öffnungszeiten: Täglich von 19 bis 4 Uhr

Besonderheiten: Große Auswahl an Schnäpsen und Flaschenbieren

Adresse und Kontakt: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn; Tel: 0176-20559306

Weitere Infos: das-nyx.de