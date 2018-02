GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. In diesen Bonner Läden gibt es Blumen zum Valentinstag 2. Blumenläden in Beuel 3. Blumenläden in der Bonner Südstadt, Poppelsdorf und Kessenich 4. Blumenläden in Endenich und Dransdorf

Bonn. Nächsten Mittwoch ist nicht nur die jecke Jahreszeit vorbei, sondern auch Valentinstag. Wir verraten, wo Sie am 14. Feburar noch schnell einen schönen Strauß Blumen kaufen können.

Von Susanne Wächter, 09.02.2018

Ein Strauß roter Rosen, bunte Wiesenblumen oder fantasievolle, üppige Gebinde: Wer seinem Schatz eine Liebesbotschaft zum Valentinstag zukommen lassen will, kann dies mit der Sprache der Blumen tun. Die Blumenläden in Bonn sind gewappnet für den Ansturm.

1 Die Blüte

Klassische Sträuße oder modernes Blumendesign bietet die Blüte im Herzen der Stadt. Direkt hinter dem alten Rathaus findet man Schnittblumen, Zimmerpflanzen und eine Auswahl an saisonalen Pflanzen. Außerdem bietet das Geschäft auch ein kleines Sortiment an Damenbekleidung und -schuhe an - falls es mehr als nur ein Blumenstrauß zu Valentinstag sein soll.

Adresse: Rathausgasse 9, 53111 Bonn

Öffnungszeiten am Valentinstag: 9 bis 18.30 Uhr

Kontakt: (0228) 92 62 980

2 Blumenstube

Für Monika Lunge von der Blumenstube Bonn sind Blumen das ideale Geschenk für jeden Anlass - natürlich auch am Valentinstag. Neben klassischen Blumensträußen gibt es hier auch außergewöhnliche Kreationen.

Adresse: Kaiserplatz 901, 53113 Bonn

Öffnungszeiten am Valentinstag: 8 bis 19 Uhr

Kontakt: (0228) 24 96 858, m.lunge@googlemail.com