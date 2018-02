GA gelistet

In vielen Bonner Kneipen kann mittlerweile auch gespielt werden. (Symbolbild)

Bonn. Gesellschaftsspiele, Kicker, Darts und Billard - Bonn hat für seine Kneipenbesucher mehr zu bieten als Bier und Cocktails. Wir haben zehn Kneipen und ihre Angebote für euch aufgelistet.

Spieleabende werden in Bonner Bars und Kneipen immer beliebter, neben den Klassikern wie Darts und Kicker haben mittlerweile viele Locations ein umfangreiches Sortiment an Spielen im Angebot. Brett-, Karten-, und Gesellschaftsspiele sowie wöchentliche Turniere sind keine Seltenheit mehr. Der GA gibt einen Überblick, in welchen Bars und Kneipen gespielt wird und welche Angebote diese haben.

1 Voyager

In diesem Spiele-Fantasy-Pub hinter dem Bonner Opernhaus können Gäste aus mehr als 650 Brett- und Kartenspielen wählen. Bei dieser Auswahl dürfte für jeden Spielfreund etwas dabei sein. Auch Spiele auf Englisch oder in anderen Sprachen sind hier zu bekommen - beispielsweise "Cards against Humanity", ein beliebtes und bitterböses Kartenspiel.

Die Spiele kosten eine Leihgebühr von einem Euro pro Person und Abend.

Angebot: Mehr als 650 Brett- und Kartenspiele

Adresse: Rheingasse 7, 53113 Bonn

Kontakt: 0228/85097316, www.voyager-bonn.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 16 bis 24 Uhr, am Wochenende von 14 bis 24 Uhr, Montag ist Ruhetag

Foto: Horst Müller Brett- oder Rollenspiele: Im Voyager gibt es eine große Auswahl.

2 Pawlow

Der "pawlowsche Milchkaffee" ist bei Studenten besonders beliebt. Doch nicht nur ein verspätetes Frühstück hat das Pawlow zu bieten. In der Kneipe gibt es seit Jahren einen Spieletisch für Carrom, auch als Fingerbillard bekannt, für zwei oder vier Spieler. An der Theke gibt es außerdem Schach und weitere Brettspiele zum Ausleihen.

Angebot: Spieletisch für Carrom, Schach und weitere Brettspiele

Adresse: Heerstraße 64, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/653603

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 11 Uhr bis Open End, Sonntag von 10 bis 1 Uhr

3 Babel

Fußball gucken und nebenbei ein bisschen spielen? Dann ist das Babel genau die richtige Adresse. Besonders wer kein Freund der klassischen Spiele ist, dürfte beim Schocken Spaß haben. Bei dem Trinkspiel geht es vielmehr darum, wer die nächste Runde zahlt. Doch auch Kartenspiele wie Whist, Vorgänger des Bridge-Spiels, gibt es hier im Angebot. Sollten sich die Spieler einmal nicht einig sein, wer genau wie viele Punkte erzielt hat, dürfen sie sich beim Babel-Wirt das Regelwerk des "Bonner Kneipenwhist" ausleihen.

Angebot: Knobelbecher für's Schoken, Kartenspiele

Adresse: Breite Straße 67, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/9695410, Facebook

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16 bis 2 Uhr, Samstag 15 bis 2 Uhr, Sonntag 16 bis 2 Uhr

4 Die Wache

Bingo und Lotto am Montag, Kickerturnier Dienstag, Doppelkopf am Mittwoch und das allseits beliebte Kneipenquiz immer wieder donnerstags. In der Wache gibt es fast jeden Tag ein Spiele-Event und die Gewinner des Quiz dürfen sich über Freigetränke freuen.

Angebot: Bingo, Lotto, Kicker, Kneipenquiz

Adresse: Heerstraße 142, 53111 Bonn

Kontakt: 0179/5450417 (tagsüber), 0228/36035337 (ab 19 Uhr), die-wache.com

Täglich von 19 bis 5 Uhr

Foto: Benjamin Westhoff Als Sieger des letzten Quizes moderieren Sebastian und Kathrin das Kneipen-Quiz in der Woche.

5 Flynn's Inn

Das Flynn's Inn bezeichnet sich selbst als "Beste Whiskey Bar in Bonn" und passend dazu gibt es für den Gewinner des Kneipenquiz eine Flasche Whiskey geschenkt. Doch nicht nur der Tisch mit den meisten richtigen Antworten wird hier belohnt, auch ein Preis für die witzigste Antwort wird hier ausgelobt.

Mit Blick auf die Karte dürfte es tatsächlich einige Wochen dauern, bis alle Whiskey-Sorten des Pubs ausprobiert sind. Für Unentschlossene gibt es jede Woche einen neuen "Whiskey of the week".

Angebot: Kneipenquiz am Dienstag

Adresse: Wolfstraße 45, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/38765343

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 3 Uhr

6 Musiktruhe

Die Musiktruhe nennt sich selbst "Bonns gemütlichste Altstadtkneipe". Eine 18 Meter lange Theke schlängelt sich durch den schmalen Raum und in der Ausstattung dürfen Billardtisch und Dartscheibe natürlich nicht fehlen.

Angebot: Darts und Billard

Adresse: Maxstrasse 40, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/693931, info@musiktruhe-bonn.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 20 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 20 bis 3 Uhr, Sonntag geschlossen

7 Namenlos

In der urigen Kultkneipe stehen Theke und Bier im Vordergrund. Wenig Schnick-Schnack, mehr authentische Kneipen-Einrichtung. Weniger als Deko gedacht und doch den Raum schmückend, darf der Kickertisch genannt werden.

Angebot: Kicker

Adresse: Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn

Kontakt: Facebook

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 20 bis 2 Uhr, Freitag von 20 bis 5 Uhr, Samstag von 15 bis 1 Uhr und Sonntag von 20 bis 1 Uhr

8 James Joyce

Burger, Pizza, irisches Bier und eine Runde Darts oder Billard spielen. Das James Joyce in der Innenstadt ist besonders wegen der vielen unterschiedlich großen Räume und Sitznischen gemütlich.

Angebot: Darts und Billard

Adresse: Mauspfad 6-10, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/18032209, Facebook

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 2 Uhr, Freitag 17 bis 3 Uhr, Samstag 15 bis 3 Uhr, Sonntag 15 bis 1 Uhr

9 Limes

Foto: dpa Im Limes finden regelmäßig Kicker-Turniere statt. (Symbolbild)

Auf der Internetseite wirbt das Limes mit "50 Sorten Bier, gute Musik, ein Kicker und nette Leute". Und genau das bekommt man dort auch als Besucher. Einmal pro Quartal gibt es ein Kicker-Turnier für die Kneipenspieler und ansonsten darf an jedem anderen Tag im Limes kostenlos auf dem P4P Lehmacher Kicker gespielt werden.

Angebot: Kicker und Kicker-Turniere

Adresse: Theaterstraße 2, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/5552768 und www.limes-musikcafe-bonn.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 2 Uhr, Freitag 17 bis 3 Uhr, Samstag 15 bis 3 Uhr, Sonntag 15 bis 1 Uhr

10 Maya

In der mexikanischen Bar Maya kann man nicht nur Kicker spielen, sondern auch sein Glück beim Würfeln ausprobieren. Denn immer montags dürfen Kneipenbesucher den Preis des ersten Getränks würfeln. An Getränken gibt es Cocktails, Wein, Bier, Sekt und Shots und auch eine umfangreiche Speisekarte überzeugt mit diversen Tapas und Burgern.

Angebot: Kicker

Adresse: Breite Straße 72, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/9650399, Facebook

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 20 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 19 bis 4 Uhr, Sonntag geschlossen

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Spiele-Kneipen in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Kneipe oder Bar in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.