GA gelistet

Bonn. Falafeln erfreuen sich großer Beliebtheit. Bonner Imbiss-Besitzer erzählen zum Tag der Falafel am 12. Juni, wie sie das in ihren Läden zu spüren bekommen. Der GA listet zudem Imbisse auf, in denen es die Kichererbsen-Bällchen gibt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Aus den Dönerbuden sind die kleinen, goldbraunen Bällchen kaum wegzudenken: Falafeln sind frittierte Bällchen aus Kichererbsen und Kräutern sowie Gewürzen wie Petersilie, Korianderkraut, Knoblauch und Lauchzwiebeln. Die vegetarischen Bällchen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Falafel-Fans feiern am 12. Juni sogar den internationalen Falafel-Day. Auf einer Falafel-Map tragen die Liebhaber des arabischen Gerichts Orte auf der ganzen Welt ein, wo man Falafeln essen kann.

Auch in vielen Bonner-Imbissen ist der Falafel-Hype angekommen. Seit acht Jahren betreibe er den Laden "City-Express" an der Bornheimer Straße und verkaufe täglich zahlreiche Falafeln, sagt Abdul Ahmed Baker. "Falafeln sind inzwischen genauso beliebt wie Döner." Doch die Meinungen der Kunden würden auch weit auseinander gehen: "Manche finden sie langweilig, manche sagen, sie seien besser als Dönerfleisch", so der Imbiss-Besitzer. Vor allem Vegetarier und Veganer würden den fleischlosen Belag im Dönerbrot kaufen.

Das sieht auch Ali Akkya, Mitarbeiter des Imbisses "Nazar" in der Bonner Altstadt. Noch liege dort in der Beliebtheit der Döner vorne. Aber viele Vegetarier würden Falafeln bestellen. Gerade in den letzten fünf Jahren seien die Bällchen aus Kichererbsen beliebt geworden. Im "Dino Imbiss" am Bonner Talweg scheint der Trend noch nicht angekommen zu sein. "Wir verkaufen hier wenige Falafeln. Döner ist die ungeschlagene Nummer eins."

Ob beliebt oder nicht, inzwischen bietet fast jeder Döner-Imbiss die vegetarischen Bällchen an - der GA zeigt wo es sie in Bonn gibt:

City-Express: Bornheimer Str. 92, 53111 Bonn

Bornheimer Str. 92, 53111 Bonn Nazar: Kölnstraße 100, 53111 Bonn

Kölnstraße 100, 53111 Bonn Dino Imbiss: Bonner Talweg 37, 53113 Bonn

Bonner Talweg 37, 53113 Bonn Orient Express: Bertha-von-Suttner-Platz 10, 53111 Bonn

Bertha-von-Suttner-Platz 10, 53111 Bonn Uni-Grill: Am Neutor 8, 53113 Bonn

Am Neutor 8, 53113 Bonn Plittersdorfer Döner King: Mittelstraße 86, 53175 Bonn

Mittelstraße 86, 53175 Bonn Botan Grill: Meckenheimer Allee 180, 53115 Bonn

Meckenheimer Allee 180, 53115 Bonn Döner Haus: Heerstraße 119, 53111 Bonn

Heerstraße 119, 53111 Bonn Agora: Endenicher Str. 294, 53121 Bonn

Endenicher Str. 294, 53121 Bonn Beueler Döner- & Pizza-Center: Friedrich-Breuer-Straße 73, 53225 Bonn

Friedrich-Breuer-Straße 73, 53225 Bonn Grill Haus: Am Propsthof 8, 53121 Bonn

Am Propsthof 8, 53121 Bonn Divan Restaurant: Kölnstraße 13, 53111 Bonn

Kölnstraße 13, 53111 Bonn Serhat: Bertha-von-Suttner-Platz 11, 53111 Bonn

Bertha-von-Suttner-Platz 11, 53111 Bonn Istanbul Kebap: Bertha-von-Suttner-Platz 8, 53111 Bonn

Bertha-von-Suttner-Platz 8, 53111 Bonn Grill Mano's: Pützstraße 41, 53129 Bonn

Pützstraße 41, 53129 Bonn Abu Hakam: Moltkestraße 36, 53173 Bonn

Moltkestraße 36, 53173 Bonn Döner & Pizzeria Cappadocia: Konrad-Adenauer-Platz 27, 53225 Bonn

Konrad-Adenauer-Platz 27, 53225 Bonn Berlin Döner & Pizza: Pützchens Chaussee 49-53, 53227 Bonn

Pützchens Chaussee 49-53, 53227 Bonn Vivats Grill: Vivatsgasse 10, 53111 Bonn

Vivatsgasse 10, 53111 Bonn Kaya, Grill und Feinkost: Oppelner Str. 126-128, 53119 Bonn

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Fehlt ein Imbiss in der Auflistung? Schicken Sie uns eine Email an online@ga-bonn.de.