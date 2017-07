Bonner Bierbörse eröffnet

Bonn. Zum 22. Mal steigt am Wochenende in der Rheinaue die Bonner Bierbörse. Drei Tage lang können sich die Besucher bei freiem Eintritt durch 80 Bier- und Speisestände aus verschiedenen Kontinenten probieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2017

Am Freitagabend hat Bürgermeister Reinhard Limbach die 22. Bonner Bierbörse in der Rheinaue eröffnet. Schon vor dem offiziellen Fassanstich konnten sich Besucher bei freiem Eintritt durch 80 Bier- und Speisestände trinken und essen und auf dem Gelände tummeln. Verschiedene Bands spielten: Den Auftakt machte das Neusser Jazzorchester Muckefuck. Am Abend nahm die siebenköpfige Band „Das Wunder“ die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock & Popgeschichte.

Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe treten am Samstag um 19.30 Uhr auf, zu Gast sind „Fools Garden“. Den Schlussakt bildet am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr die bekannte Coverband „Still Collins“. Mit "dem Allerbesten von Phil Collins & Genesis" tritt die Bonner Tribute-Band auf.

Der erste Tag der Bonner Bierbörse Foto: Benjamin Westhoff

2016 feierte die Bierbörse 30. Jubiläum - seit nunmehr 21 Jahren findet die beliebte Open Air Veranstaltung auch in Bonn statt. 80 Bierverleger aus dem gesamten Bundesgebiet bieten über 700 Biersorten aus aller Welt an. Von Bayern bis Singapur - Bierliebhaber kommen auf ihre Kosten und können zahlreiche neue Sorten testen. Die große Fläche der Bonner Rheinaue bietet Platz für rund 10.000 Besucher.

Das gesamte Bühnenprogramm findet auf einer Open Air Bühne statt - zumindest Freitag sollen sommerliche Temperaturen herrschen. Einen Überblick über das Wetter am Wochenende gibt es auf unserer Homepage. Doch selbst wenn es regnen sollte - unter einem Regenschirm schmeckt das Bier genauso gut - Prost und viel Vergnügen!

Öffnungszeiten: Freitag: 15 - 24 Uhr, Samstag: 15 - 24 Uhr, Sonntag: 12 - 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.