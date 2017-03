A565 in Bonn

Bonn. Auf der A565 in Richtung Siegburg steht Autofahrern von Donnerstagabend bis Freitagmorgen nur ein eingeengter Fahrstreifen zur Verfügung. Auch Auf- und Abfahrten sind betroffen.

15.03.2017

Aufgrund von Reparaturmaßnahmen der Fahrbahn auf der A565 in Richtung Siegburg zwischen Poppelsdorf und Tannenbusch steht Autofahrern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nur ein eingeengter Fahrstreifen zur Verfügung. Das gab der Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwoch bekannt.

Demnach beginnen die Arbeiten am Donnerstag gegen 19 Uhr, das Ende ist für Freitag, 6 Uhr, eingeplant. Ebenfalls betroffen sind die Auffahrt der Anschlussstelle Endenich und die Ausfahrt der Anschlussstelle Tannenbusch. Hier kommt es zu verkürzten Auf- und Abfahrten. (ga)

Die aktuelle Verkehrslage