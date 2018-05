Bonner Sporttag

Bonn. Bei strahlendem Sonnenschein verschiedene Sportmöglichkeiten unter freiem Himmel testen: Dieses Angebot haben seit dem Samstagmorgen zahlreiche Besucher des Bonner Sporttages genutzt, zu dem der Stadtsportbund Bonn auf den Münsterplatz eingeladen hat.

Von Sebastian Flick, 05.05.2018

30 Vereine präsentieren sich hier und bieten Mitmachangebote an. Neben Klassikern wie Tennis, Tanzen und Basketball warten auch unbekanntere Sportarten wie Jugger oder Floor Ball darauf, entdeckt zu werden.

Reinschnuppern lohnt sich für alle Altersklassen: Während die jüngsten Besucher das Bonner Kinder-Sportabzeichen erwerben können, bietet beispielsweise der GTS Schwarz-Gold Bonn Tanzen für die Generation 50plus an. Auf der Bühne zeigte die Kindertanzgruppe des Post-Sportvereins als erstes ihr Können, bevor der Hochschulsport der Uni Bonn mit Zumba- und Tai-Chi Lishi aufwartete und Bürgermeisterin Gabriele Klingmüller den Tag des Sports gemeinsam mit Michael Scharf, 1. Vorsitzender des Bonner Stadtsportbundes offiziell eröffnete.

Ebenfalls offiziell eröffnet wurde beim Tag des Sports auch das kostenlose Sport- und Bewegungsangebot „Sport im Park“, das noch bis September an verschiedenen Orten in Bonn zu sportlichen Mitmachangeboten einlädt. Auf dem Münsterplatz können heute noch bis 17 Uhr Sportarten getestet und in den Alltag verschiedener Vereine hinein geschnuppert werden.