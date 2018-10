Interview mit Kulturanthropologin

Bonn. Die vielen leeren Grabstellen auf den Friedhöfen in Bonn sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich unsere Bestattungskultur wandelt. Das muss man aber nicht nur negativ sehen, meint Dagmar Hänel.

Frau Hänel, Sie haben über den Beruf des Bestatters Ihre Doktorarbeit geschrieben und gelten als Expertin beim Thema Friedhofskultur. Wie kommt man dazu, sich mit so einem Thema so intensiv zu beschäftigen, über das viele Leute erst gar nicht reden wollen?

Dagmar Hänel: Das Thema Umgang mit dem Tod ist kulturwissenschaftlich äußerst interessant. Es ist erzählt etwas darüber wie die jeweiligen Kulturen mit der Tatsache der Endlichkeit des Lebens umgehen. Jeder Mensch wird sterben, die Frage nach dem warum und nach einem möglichen „danach“ bilden beispielsweise für alle Religionen ein ganz zentrales Thema. Mit einer historischen und globalen Perspektive betrachtet sehen wir die unglaubliche Vielfalt bei Formen von Bestattung, von Trauerritualen, von Gedenkkultur und Jenseitskonzepten. Das ist enorm faszinierend.

Wie wollen Sie einmal beigesetzt werden?

Hänel: Tot natürlich. (lacht) Ich finde das sehr interessant, dass alle Journalisten mir diese Frage stellen. Neben einer wissenschaftlichen Kompetenz, zu der auch eine gewisse Distanz gehört, scheint bei diesem Thema immer auch eine sehr persönliche Position gefragt zu sein. Und meine persönliche Vorliebe wäre eine relativ traditionelle Beisetzung in einem Sarg auf einem Friedhof.

Wie hat sich die abendländische Friedhofskultur eigentlich entwickelt?

Hänel: Unsere Bestattungskultur ist natürlich stark geprägt vom christlichen Glauben. Das Christentum setzt sich nach seiner Entstehung beispielsweise von der Feuerbestattung ab, die in antiken Kulturen neben der Erdbestattung auch praktiziert wurde. Das hängt mit dem Glauben an die leibhaftige Auferstehung zusammen, die sich auch an jüdischen Vorstellungen orientiert. Dazu verändert sich im Laufe der Jahrhunderte der Ort der Bestattung. In der Antike lagen die Gräberfelder außerhalb der Siedlungen, man wollte die Toten von den Lebenden trennen. Das Christentum holt die Grabstätten in die Ortschaften, also in die Gemeinschaft der Gläubigen herein. Die mittelalterlichen Friedhöfe werden rund um die Kirchen angelegt, daher nennt man den Friedhof auch Kirchhof. Es wird auch in der Kirche beigesetzt, also an heiligen Orten – allerdings wurden dort nur die Toten bestattet, die Ansehen genossen oder reich waren.

Die Kirchenbestattung ist heute ja nicht mehr üblich...

Hänel: Ja, das Ganze kippte dann im 18. und 19 Jahrhundert mit dem aufgeklärten Absolutismus, der mit Verwissenschaftlichung und einem Aufschwung der Medizin als Wissenschaft einherging. Die Medizin stieß unter anderem die Hygienedebatte an, nämlich, dass von toten Körpern Krankheiten auf Lebende übertragen werden könnten und Luft und Wasser durch Ausdünstungen verseucht werden. Das mit der Übertragung von bestimmten Krankheiten war allerdings durchaus vorher schon bekannt. Als die Pest in Europa wütete wurden Pesttote verbrannt oder außerhalb der Ortschaften in Pestgräbern beigesetzt, um die Lebenden vor Ansteckung zu schützen. Im 18. Jahrhundert wurde diese Diskussion verstärkt, Friedhöfe und vor allem die Kirchenbeisetzung wurden als Gefahr für die allgemeine Gesundheit angesehen. Das hat auch mit dem Bevölkerungswachstum in dieser Zeit, vor allen in großen Städten wie Paris oder Wien zu tun. Und so nimmt dieser Hygienediskurs auch seinen Ausgang in Frankreich und Österreich.

Feuerbestattung blieb aber in der Katholischen Kirche bis 1964 verboten. Was hat man im 18. und 19. Jahrhundert überhaupt verändert?

Hänel: Damals wurde in Wien und in Paris zum Beispiel erstmals gesetzlich festgelegt, dass Friedhöfe nicht mehr innerhalb der Ortschaften angelegt werden dürfen. Das setzte sich in anderen europäischen Ländern dann ebenfalls nach und nach durch. So entstanden die schönen alten Friedhöfe, wie wir heute „die schönen alten Friedhöfe“ nennen. Etwa in Hamburg der Friedhof Ohlsdorf. Oder während der französischen Besatzungszeit in Bonn der Alte Friedhof und später der Poppelsdorfer Friedhof, die damals ja außerhalb der Bonner Stadtmauer lagen. Heute gelten sie als kulturelles Erbe, nicht zuletzt auch wegen der imposanten Grabdenkmäler, die man dort vorfindet. Diese Grabmäler sind ein sichtbares Zeichen für die Entstehung des Bürgertums.

Und wie ging es weiter?

Hänel: Es kam im Laufe der Jahre die Diskussion auf, dass die Bestattungen viel zu pompös und für viele Bürger auch zu kostspielig waren. Es entstand Ende des 19. Jahrhunderts eine Friedhofsreformbewegung, die mit der damaligen allgemeinen Heimatbewegung zusammenhängt und die eine andere Form der Beerdigung forderte. Auf den Friedhöfen sollten nur noch heimische Pflanzen wachsen, Grabsteine sollten nicht mehr aus italienischem Marmor sein, sondern aus heimischem Gestein. Dadurch veränderten sich die Friedhöfe, sie wurden so, wie wir sie heute kennen: Etwas uniformer, weniger individuell, bis dahin, dass die Grabsteine alle dieselbe Normgröße haben mussten. Das kann man zum Beispiel sehr schön am Nordfriedhof sehen.

Wann entstanden die ersten Friedhofssatzungen?

Hänel: Das beginnt genau in jener Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, wo man nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kostendiskussion klarere Regeln einführen wollte. Nach dem Ersten Weltkrieg wird diese Diskussion noch stärker, zunehmend wollte man auch auf kommunalpolitischer Ebene damit den massiven sozialen Unterschieden auch beim Tod entgegenwirken. In der Zeit sind auch die Konzepte diskutiert worden, ob Bestattung als Daseinsfürsorge von den Kommunen übernommen werden soll.

Der aktuelle Trend geht nicht zuletzt wegen der Kosten zum Urnengrab. Rund 20 000 von 60 000 Wahlgräbern auf den Bonner Friedhöfen sind verwaist. Wie sehen Sie das?

Hänel: Das hat zum einen in der Tat mit den Kosten zu tun. Aber auch mit sich verändernden christlichen Vorstellungen. Die Idee der leibhaftigen Auferstehung ist nicht mehr so fest in den Köpfen der Gläubigen verankert wie früher. Zudem denken viele Menschen bei einer Sargbestattung an Verwesung, die man mit Schmutz und Ekel verbindet – eine Verbindung, die übrigens auch schon im 19. Jahrhundert stark diskutiert wurde. Andererseits sollte man auch das Positive sehen: Die Frage, wie man bestattet werden will, wird in vielen Familien offener diskutiert als früher. Wir haben heute eine sehr reiche Friedhofskultur mit neuen Möglichkeiten der Beisetzung. So sind durch die Feuerbestattungen ganz andere, individuelle Beisetzungsarten entstanden, etwa der Friedhofshain oder das Verstreuen der Asche auf See, was nicht gegen den Bestattungszwang verstößt. Der Tod ist heute kein Tabuthema mehr. Das finde ich gut.

Ist der Friedhofszwang bei einer Urne noch angebracht?

Hänel: Ja. Damit schützt der Gesetzgeber einen Ort, an dem die Menschen bestattet werden sollen. Ich finde es sehr wichtig, dass es unserer Gesellschaft nicht egal ist, wo der Verstorbene bleibt. Um noch einmal zur veränderten Friedhofskultur zu kommen: Wir können auch an unserer Bestattungskultur die Grundlagen einer kapitalistischen Warengesellschaft ablesen, wo Finanzfragen extrem wichtig sind. Das geht bis hin zum Angebot von sogenannten Billigbeerdigungen, wo Verstorbene zu Krematorien in Osteuropa gebracht werden, die ein preiswerteres Angebot machen, weil sie bestimmte Standards nicht einhalten. Entsprechende Werbung finden Sie im Internet. Das entspricht natürlich überhaupt nicht unserem christlich-humanistisch geprägten Umgang mit unseren verstorbenen Angehörigen und deren Beisetzung.

Wie kann man dieser Entwicklung entgegenwirken?

Hänel: Es gibt in Bonn seit einigen Jahren den Runden Tisch Friedhof, der sich mit allen relevanten Fragen zur Zukunft der Friedhöfe in der Stadt befasst. Das gibt es nicht in vielen Städten. Ich finde das eine sinnvolle Einrichtung, weil dort Kommune und Friedhofsinnung an einem Tisch sitzen und nach Lösungen suchen. Das betrifft aktuell auch die Frage des Erhalts der Friedhofskapellen, was ja die Menschen ebenfalls bewegt. Aber man befindet sich im Dialog miteinander, das ist gut so. Bonn hat 40 Friedhöfe, das ist ein großer Schatz. Nicht nur kulturell, sondern auch unter biologischen und ökologischen Gesichtspunkten. Ich bin überzeugt: Auch Friedhöfe steigern die Lebensqualität einer Stadt.