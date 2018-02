Wettervorhersage für das Rheinland

So wird das Wetter in den nächsten Tage. (Archivbild)

Bonn/Region. Nach einem Mittwoch mit blauem Himmel wird es in den nächsten Tagen in Bonn und der Region wieder grau und nass. Die Temperaturen fallen Richtung Gefrierpunkt, auch Schneeregen ist angekündigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.02.2018

Auch wenn an den Bäumen und Büschen schon die ersten Knospen sprießen, ist das Wetter noch weit von einem Frühlingsbeginn entfernt. In Bonn und der Region wird es wieder grau am Himmel.

Laut dem Bonner Wetterportal wetteronline.de wird es am Donnerstag nasskalt zwischen 1 und 7 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 80 Prozent, auch Schnee könnte fallen. Die Höchsttemperatur steigt am Freitag weiter bis auf sonnige 9 Grad.

Zum Wochenende hin wird es jedoch wieder kalt und nass. Samstag liegen die Temperaturen zwischen -2 und 6, Schneeregen ist angesagt. Sonntag wird es zwischen -3 und 7 Grad und es gibt vereinzelt Schauer.

Die neue Woche beginnt ebenfalls grau und nass. Die Höchstwerte liegen meist bei bis zu 7 Grad.