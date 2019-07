Blitz-Statistik

Blitzeinschlag in Bonn am 1. Juni 2018.

23.07.2019 Düsseldorf. Fast 50.000 Mal ist im vergangenen Jahr in NRW ein Blitz eingeschlagen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik hervor. Bonn lag bei der Blitz-Dichte landesweit auf Platz zwei.

Genau 49.720 Blitze sind im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen in die Erde eingeschlagen. Mit 1,5 Blitzen pro Quadratkilometer liegt NRW damit zusammen mit Bayern deutschlandweit auf dem vierten Platz hinter dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die meisten Blitze in NRW gab es mit vier pro Quadratkilometer 2018 im Rheinisch-Bergischen Kreis. Alle Zahlen stammen aus der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Blitzinformations-Dienstes von Siemens.

Der jährliche „Blitz-Atlas“ zählt für 2018 deutschlandweit 446.000 Blitzeinschläge - 3000 mehr als 2017, aber auch fast 10.000 weniger als 2015. Insgesamt habe es tatsächlich „relativ wenige Gewitter“ gegeben, so der Leiter des Blitz-Informationsdienstes, Stephan Thern: „Der Jahrhundertsommer letztes Jahr war zu warm, die Wetterlagen waren sehr stabil und Gewitterfronten fielen nicht so ausgeprägt aus.“

In NRW folgen auf den Rheinisch-Bergischen Kreis die Stadt Bonn mit einer Dichte von 3,5 Blitzen pro Quadratkilometer und der Oberbergische Kreis mit 3,2 Blitzen pro Quadratkilometer. Am wenigsten blitze es demnach im Landkreis Minden-Lübbecke (0,6).

Der Dachstuhl eines Hauses in Lantershofen steht nach einem Blitzeinschlag lichterloh in Flammen.

Ein Blitz erhellt den Venusberg.

In Lantershofen ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und hat einen Großbrand ausgelöst.

Ein schweres Unwetter gab es am frühen Freitagmorgen in Bonn und der Region.

Gewitter in Beuel (Schwarzrheindorf).

In Much-Weißenportz schlug der Blitz in ein Haus ein.

In Much-Weißenportz hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.

Unter anderem in Much-Söntgerath musste die Feuerwehr Keller leerpumpen

Der Mehlemer Bach fließt sprudelnd in seinem Bett.

Anlieger in Mehlem haben Sandsäcke vorbereitet.

Der Blitz-Informationsdienst nutzt nach Angaben von Siemens rund 160 verbundene Messstationen in Europa. Seit 1991 analysiere Siemens die registrierten Blitze und sende umgehend Warnhinweise an die Gewitteralarm-Kunden - darunter Wetterdienste, Versicherungen, Unternehmen und Betreiber von Stromnetzen.

Im Jahr 2017 hatte es in Bonn deutschlandweit noch am wenigsten geblitzt. (dpa)