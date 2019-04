Bonn. In Bonn sind mehrere Berg-Ahorne von der Rußrindenkrankheit befallen. Für Passanten ist die Krankheit nicht zu retten. Nun müssen die Bäume gefällt werden.

Von Stefan Knopp, 25.04.2019

Die Rußrindenkrankheit, die im Rheinland den Bergahorn befällt, breitet sich aus, und schuld ist wohl der heiße Sommer 2018. Waren in den letzten Jahren höchstens einzelne Bäume betroffen, sind es in diesem Jahr plötzlich 400 bis 500, teilt das Amt für Stadtgrün mit. Die Pilzkrankheit findet man dort, wo der Bergahorn flächig wächst. Für Passanten ist die Pilzkrankheit nicht gefährlich, aber dennoch lässt die Stadt die befallenen Bäume fällen. Auch weil beim abgestorbenen Baum die Krone abbrechen kann. Die Fachkräfte müssen dafür mindestens einen Atemschutz tragen.

Die seien ohnehin nicht zu retten, sagt Detlev Schröter vom Amt für Stadtgrün. Der Befall wird an grauen Stellen am Baumstamm sichtbar, die sich ausbreiten und dunkler werden. Es entstehen schwarze Teerflecken, wie man sie auch von anderen Baumkrankheiten kennt, aber dann platzt die Rinde auf und eine Sporenschicht legt sich auf den Stamm, die sich durch Windabdrift ausbreitet. Der Stamm wird schwarz - daher der Name -, die Weißfäule macht den Bergahorn instabil. Von der Infektion bis zum Absterben des Baumes vergehen drei Monate bis ein Jahr.

Aktuell gibt es zwei betroffene Bereiche in der rechtsrheinischen und eine in der linksrheinischen Rheinaue, außerdem eine in Vilich-Müldorf und eine im Wasserland. Die Stadt kontrolliert ihren Bestand an Bergahornen jetzt verstärkt. Für Bergahorne in Privatgärten ist sie nicht zuständig. Dieter Fuchs, Leiter des Amtes für Stadtgrün, empfiehlt, im Zweifelsfall die Landwirtschaftskammer NRW zu kontaktieren.