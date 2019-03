Landesweiter Test

Am Donnerstag heulen die Sirenen.

Bonn. Am Donnerstag heulen landesweit um 10 Uhr die Sirenen. Allein in Bonn werden an dem Vormittag 58 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2019

Am Donnerstag wird es laut in NRW: Um 10 Uhr gibt es einen landesweiten Sirenen-Probealarm, wie das Presseamt mitteilt. Bonn prüft dabei 58 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit, die von der Feuerwehrleitstelle ausgelöst werden. Außerdem soll den Bürgern die Bedeutung der Signale in Erinnerung gerufen werden.

Es ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für "Entwarnung" steht. Danach wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für "Warnung" getestet, das im Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönt wieder der gleichbleibende Ton für "Entwarnung".

Neben einem speziellen Warnfenster auf der Homepage der Stadt wird die Direkt-Durchsagemöglichkeit im Programm von Radio Bonn/Rhein-Sieg getestet. Probealarm gab es bisher zweimal im Jahr jeweils samstags. Ein neuer Erlass des NRW-Innenministeriums legt die halbjährlichen Proben der Warnsirenen auf den ersten Donnerstag im März und September fest.