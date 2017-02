Verkehrsunfallstatistik 2016

15. August 2016

Ein 78-jähriger ist mit seinem Rennrad auf der Ahrstraße in Wachtberg-Werthhoven unterwegs. Am Einmündungsbereich einer Vorfahrtsstraße kommt es zum Zusammenstoß mit einem zur Vorfahrt berechtigten Pkw. Der Radfahrer stirbt noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto