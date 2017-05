Kommentar zum Besuch des Bundespräsidenten in Bonn

Bonn. Berlin hat verstanden, dass es einen Ausgleich geben muss zwischen den wachsenden Metropolen und dem großen Land. Wenn dieser Gedanke sich durchsetzt, dann kann Bonn davon profitieren. Die Bundesstadt hat gute Voraussetzungen, Steinmeiers Impuls mit Erfolg aufzunehmen, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Es ist eine Reise zu den Orten der Demokratie, auf der Frank-Walter Steinmeier unterwegs ist durch die 16 Bundesländer. An Bonn kommt dabei niemand vorbei, denn die Stadt ist nicht nur der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten, sondern der Ort, wo alles anfing. Orte der Demokratie gibt es hier in großer Fülle, ob es Rhöndorf mit dem Wohnhaus Adenauers ist, das Museum Koenig oder das Palais Schaumburg. Ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte nach dem Krieg, der Anfang eines Weges aus der selbstverschuldeten Katastrophe zurück in die Gemeinschaft der zivilisierten Nationen.

Das könnte die Routine des Amtsantritts sein, denn jeder neue Präsident reist in die Bundesländer. Aber Steinmeier und seine Frau reisen nicht, um die Vergangenheit zu besichtigen. Dem Bundespräsidenten geht es um die Zukunft, denn die Demokratie braucht neuen Schub. Den einen ist sie gewohnte Selbstverständlichkeit, anderen fehlt es an grundsätzlichem Wissen und Interesse, wieder andere setzen sich bewusst von den Spielregeln unserer Gesellschaft ab. Gerade junge Menschen stehen unter dem dauernden Verdacht der Älteren, dass sie gar nicht mehr richtig verstehen, was es mit der Demokratie auf sich hat und warum es sie zu bewahren und zu entwickeln lohnt. Steinmeier will Impulse setzen und in 16 Ländern daran erinnern, welche große Tradition wir überall in der Republik haben und wie sie weiterentwickelt werden kann.

Bonn sollte diesen Impuls aufnehmen, denn die Stadt hat ihren Beitrag für die deutsche Republik womöglich noch gar nicht erfüllt. Dass sich am Rhein entspannt über Politik nachdenken und mit Augenmaß regieren lässt, ist historische Tatsache, die für die Zukunft Bedeutung behält. Der zurückliegende G20-Gipfel hat das unterstrichen. Deutschland war nie nur Hauptstadt, war nie nur Berlin. Bonn als zweiter Standort der Regierung hat daher einen guten Sinn auch für die Zukunft. Das darf jeder Bonner lokalpatriotisch verstehen, es gilt jedoch darüber hinaus.

Aber was hat Bonn dem Land in Sachen Demokratie in Zukunft sonst noch zu bieten? Es ist ganz sicher der Standort der Vereinten Nationen, der die Stadt einzigartig in Deutschland macht und internationale Bedeutung verleiht. Die Klimakonferenz im Herbst ist ein weiterer Meilenstein, um sich als internationaler Konferenzort zu profilieren. Bei aller Aufregung um die aktuellen Überlegungen der USA, das Pariser Abkommen zu kündigen, ist hier vielleicht der Ort, um das Thema neu aufzusetzen, einen neuen Anlauf zu nehmen, damit es in Sachen Umweltschutz in der Welt vernünftig weitergeht. Internationale Abkommen sind nur ein kleiner Beitrag, um der Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen. Bonn ist der perfekte Rahmen für diese Debatte und die Umsetzung der Vorstellungen.

Hier setzt das nächste Thema an, denn die Probleme vieler Länder Afrikas sind nicht gelöst. Im Gegenteil, der Kontinent steht vor neuen Herausforderungen, die Europa unmittelbar betreffen. Armut und Perspektivlosigkeit sind die Grundlage für die Flüchtlingsströme in den Norden. Bonn bringt eine große Vielfalt von Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen in Sachen Entwicklungspolitik ganz zwanglos zusammen. Hier nach neuen Wegen und neuen Ideen zu suchen, ist jede Mühe wert.

Ein dritter Punkt ist Europa. Bonn war der Ausgangspunkt des deutschen Weges in die Gemeinschaft und später in die Union. Europa spielt auf der politischen Bühne der Stadt derzeit eine eher nachgeordnete Rolle, wenngleich das Interesse der Menschen groß und die Unterstützung für die europäische Idee vermutlich nur an wenigen Stellen stärker ist als hier. Wenn Bonn sich um eine europäische Behörde bemüht, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere sollten folgen, denn vieles, was hier in Verbänden und Behörden geschieht, richtet sich stärker nach Brüssel als nach Berlin. Diese Verbindungen stärker für die Stadt fruchtbar zu machen, steht noch aus.

Bonn war bei all seiner Bedeutung für die Demokratie immer der Ort, an dem die Menschen um die großen Fragen, die hier gelöst wurden, wenig Aufhebens machten. Das entspricht der rheinischen Mentalität mit ihrer grundsätzlichen Gelassenheit und Skepsis gegen jedes Getue. Dennoch würde es helfen, diese Themen auch symbolisch stärker im Bewusstsein des ganzen Landes zu verankern. Bonn profitiert von seiner Vergangenheit, aber ohne eine kreative Weiterentwicklung dieses Schatzes wird daraus bedeutungslose Nostalgie. Bonn wird auch nicht alle Themen gleichzeitig und in der nötigen Intensität verfolgen können. Gleichwohl sind alle Initiativen willkommen, die Neues befördern.

Die Zeit dafür ist günstig, denn in Berlin hat man inzwischen verstanden, dass es einen Ausgleich geben muss zwischen den wachsenden Metropolen und dem großen Land. Wenn dieser Gedanke sich durchsetzt, dann kann Bonn davon profitieren und ein neues Kapitel seiner politischen Rolle für die Demokratie aufschlagen. Bonn hat gute Voraussetzungen, Steinmeiers Impuls mit Erfolg aufzunehmen.