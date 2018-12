Biotope in Röttgen und im Kottenforst

Die Gefährdung der heimischen Flusskrebse durch eingeschleppte Arten und die Krebspest ist permanent vorhanden und wird trotz Schutzbemühungen zu weiteren Verlusten führen, berichtet das Edelkrebsprojekt Nordrhein-Westfalen. So sei 2016 in NRW ein Edelkrebsvorkommen durch die Einwanderung des Signalkrebses vernichtet worden, und zwei weitere seien nach dem Auftreten des Signalkrebses inzwischen akut gefährdet. Natürliche Vorkommen des Edelkrebses in NRW existierten fast nicht mehr. Um den Edelkrebs in NRW zu erhalten, müssen diese Verluste durch Wiederansiedlungsmaßnahmen in geeigneten Gewässern ausgeglichen werden.

Vor allem Baggerseen mit gut strukturierten Ufern und überschaubarer Freizeitnutzung würden gute Lebensräume für den Edelkrebs darstellen. Bestandskontrollen soll in Zukunft von speziell geschulten Edelkrebspaten übernommen werden.