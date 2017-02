Schulausschuss Bonn

In Bonn sind derzeit alle schulpflichtigen Flüchtlinge in Schulklassen untergebracht. Das bestätigte am Dienstagabend Schulamtsleiter Hubert Zelmanski. Sorge mache der Verwaltung jedoch für die Zukunft die Raumfrage für internationale Vorbereitungsklassen. Die ehemalige Pestalozzischule könne noch die nächsten beiden Schuljahre für besondere Zwecke genutzt werden.

Dann sollen das seit Jahren unzureichend untergebrachte Stadtarchiv aus dem Keller im Stadthaus sowie die Gedenkstätte für die Bonner Opfer des Nationalsozialismus in die Pestalozzischule ziehen (der GA berichtete). Ziel sei weiterhin, Flüchtlingskindern so schnell wie möglich fit für Regelklassen zu machen. „Und dafür brauchen wir unbedingt weitere Räume“, verdeutlichte Zelmanski. Im Schulausschuss schlug Gieslint Grenz (SPD) vor, doch den alten Schulstandort Wilhelmstraße wieder für schulpflichtige Flüchtlinge in Betracht zu ziehen.