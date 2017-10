Staus in der Region

Bonn. Nordrhein-Westfalen ist als Land der Staus bekannt. Neben den etlichen Baumaßnahmen und Unfällen wird es aber im Oktober und November noch voller auf den Autobahnen.

Von Felix Schröder, 05.10.2017

In der Zeit vor und nach den Ferien müssen sich Autofahrer auf lange Fahrten einstellen. Neben vielen Baumaßnahmen, die von Straßen NRW in den nächsten Jahren realisiert werden, sollen vor Einbruch des Winters laufende Bauarbeiten größtenteils abgeschlossen werden. Der auftretende Frost würde die Arbeiten erschweren und teils unmöglich machen.

Alte und neue Probleme

Die Probleme für Autofahrer fingen bereits am vergangenen Wochenende mit der Sperrung der A3 in der Nähe von Leverkusen an, bei der nur ein Fahrstreifen in die Frankfurter Richtung befahrbar war.

Der Feiertag am Dienstag sorgte dann für neue Probleme. "Mittwoch war der Montag dieser Woche wegen des Feiertags", sagt Roman Suthold vom ADAC Nordrhein-Westfalen. Neben Pendlern aus der Ferne, die normalerweise montags kommen und freitags wieder fahren, waren die üblichen Berufspendler unterwegs. Hinzu kamen Arbeitnehmer die ihre Teilzeittage in die hintere Wochenhälfte gelegt haben.

Ab Freitagabend 22 Uhr wird dann die A1 schrittweise in Höhe der Leverkusener Brücke gesperrt. Ab Samstagmorgen um 4 Uhr ist die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen-West und der Anschlussstelle Köln-Niehl in Fahrtrichtung Koblenz vollgesperrt.

Vor den Ferien wird die Situation auf den Straßen nicht besser

Die Straßen und Autobahnen sind im Herbst ohnehin voll. Der November ist ein klassischer Staumonat, weil die meisten Autofahrer dann keinen Urlaub nehmen. Das entlaste, so Suthold, den Verkehr nicht wie in Monaten, in denen sich die Autofahrer Urlaub nehmen.

Die Fahrbedingungen werden im Herbst durch verregnete Fahrbahnen und schlechte Lichtverhältnisse beeinträchtigt. "Viele Menschen fahren im Herbst vorsichtiger, weil es draußen dunkler wird", so der Verkersexperte Suthold.

Die Herbstferien dauern in diesem Jahr vom 23. Oktober bis zum 4. November an und entlasten etwas. "In den Ferien wird es auf den Straßen entspannter", so der Verkehrsexperte, "die Wochen vor und nach den Ferien werden aber extrem". Der Verkehrsexperte Suthold kann sich noch an den November im vergangenen Jahr erinnern. Für die Strecke von Köln bis Düsseldorf brauchte er nach eigenen Angaben mindestens zwei Stunden. Üblicherweise fährt er die Strecke in einer Stunde.

Verkehrslage genau überprüfen

Roman Suthold rät Autofahrern, gelassen zu bleiben und die aktuelle Verkehrslage vor der Fahrt zu überprüfen. "Ich persönlich mache vormittags meistens keine Termine und lege sie eher in den Nachmittag, weil der Verkehr sich dann meistens entspannt hat". Der Experte vom ADAC weiß allerdings auch, dass viele Arbeitnehmer Termine nicht verschieben können.