Familie Lehmann aus Plittersdorf

Bonn. Die Lehmanns aus Plittersdorf haben ihre eigene Klimakonferenz einberufen. Am Küchentisch beraten Britta und ihr Mann Klaus zusammen mit den Kindern Hanna-Lotta (16) und Till (12), was sie selbst gegen den Klimawandel tun und noch tun können.

Von Martin Wein, 18.11.2017

Überschwemmungen und Dürreperioden, schmelzende Gletscher und leidende Wälder. Die Nachrichten eines aus den Fugen geratenden Planeten fluten auch ins Einfamilienhaus von Familie Lehmann in Plittersdorf. „Das alles macht einen zunächst irgendwie hilflos“, findet Britta Lehmann, die als Lehrerin arbeitet. Doch anstatt auf die Beschlüsse der endenden Klimakonferenz nur wenige Hundert Meter entfernt zu warten, haben Lehmanns ihre eigene Klimakonferenz einberufen.

Heizung: 2011 haben Lehmanns ihr 90 Jahre altes Haus in der Annettenstraße gekauft. Die Vorbesitzer produzierten sieben Tonnen CO2 allein beim Beheizen der 130 Quadratmeter Wohnfläche. Den Zielwert der Gas-Therme hat Klaus auf 20 Grad Raumtemperatur abgesenkt. In den oberen Schlafzimmern schalten alle abends manuell die Thermostate ab. Ergebnis: Allein dadurch sank die CO2-Produktion um zwei Tonnen im Jahr, hat Lehmann berechnet, der als Chemie-Professor an der Fachhochschule Bonn-Rhein/Sieg arbeitet.

Strom: Hier setzen Lehmanns auf das regionale Angebot Bonn Natur Strom der Stadtwerke Bonn. Zusammen mit dem regionalen Partner Mann Energie aus dem Westerwald garantieren die SWB 100 Prozent Ökostrom aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft sowie Biomasse. Wie sie das genau machen, darüber schweigen sich beide Unternehmen im Internet allerdings aus. Pro Kilowattstunde kostet der Tarif rund drei Cent extra. Die CO2-Reduzierung der Familie liegt dafür bei 2,5 Tonnen ährlich.

Beleuchtung: Auch ein geringerer Verbrauch hilft. Sukzessive werden deshalb die Leuchtkörper im Haushalt durch LED-Lampen ausgetauscht. „Wir machen das aber nicht dogmatisch“, sagt Klaus Lehmann. Warmweißes Licht ist Bedingung. Und über dem Küchentisch strahlt noch eine satte 100-Watt-Birne. „Die gibt es noch nicht in dimmbar als LED und wir brauchen hier mal mehr, mal weniger Licht“, erklärt der Familienvorstand. Früher sei es immerhin mal eine 150-Watt-Birne gewesen. Kerzen übrigens seien nur bedingt eine Alternative. „Viele werden aus Öl gemacht und sind damit klimawirksam.“

Auto: Ein ständiges Diskussionsthema im Familienrat. Die Kinder finden den alten Opel Astra von 2003 wenig attraktiv. Mit einem Verbrauch von 6,2 bis 6,7 Litern auf 100 km produziert er 150 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer. Bei 20 000 Kilometern im Jahr sind das satte drei Tonnen CO2. „Immerhin schonen wir ohne Neukauf Ressourcen“, wendet Klaus Lehmann ein.

Hanna-Lotta und Till fahren mit dem Rad die 3,5 Kilometer zum Amos–Comenius-Gymnasium und zum Sport. Pro Kind sind das etwa 1700 Kilometer im Jahr. Britta radelt ebenfalls zur Arbeit. Aber Klaus muss zum FH-Standort Rheinbach. Mit dem Auto braucht er 35, mit dem Bus 75 Minuten. „Bei einer besseren Anbindung würde ich umsteigen“, verspricht er. Manchmal fährt er zusammen mit Kollegen.

Urlaub: Flugreisen sind tabu im Hause Lehmann. Im Sommer ging es mit Auto und Fähre stattdessen gemeinsam nach Schweden. Im Flug hätten die Vier satte 1,2 Tonnen CO2 pro Strecke verursacht. Mit dem Benziner waren es nur 0,2 Tonnen. „Ich würde trotzdem gerne einmal fliegen“, sagt Till. Und Hanna-Lotta möchte die USA besuchen wie ihre Mitschüler. „Da kann ich ja nicht schwimmen.“

Konsum: Lehmanns schmecken regionale Produkte. Kartoffeln, Äpfel und Eier kaufen sie in einem Hofladen bei einem Bauern aus der Grafschaft. Wichtig bei den Hühnern sei etwa, dass sie nicht mit Import-Soja gefüttert werden. Da es keinen Bioladen fußläufig gibt, kommt der Rest der Lebensmittel von üblichen Discountern und Ketten. Und da ist nicht alles wirklich regional, wo regional drauf steht, weil die Grenzen bisweilen nach Bundesland und nicht nach Radius gezogen werden. So gilt Gemüse aus dem Münsterland bisweilen als regional, aus der Grafschaft aber gerade nicht.

Fleisch: Ein heikles Thema. „Wir essen zu viel, fast jeden Tag“, sagt Britta. Dabei erzeugt die Tiermast ein Vielfaches an Treibhausgasen als dies beim Pflanzenanbau der Fall ist. Nur Till hat als „Würstchen-Vegetarier“ einen deutlich geringeren Konsum. Und Klaus zwingt sich zum persönlichen Veggie-Day pro Woche in der Kantine.

Was noch: Wäsche kommt nach Möglichkeit draußen auf die Leine, Getränke nur aus Mehrwegflaschen, die Bekleidung der Kinder vor allem von Freunden.

Was fehlt: Eine energetische Ertüchtigung des Hauses. „Mit Solarthermie oder einem Mini-Windrad für die Stadt samt entsprechendem Speicher könnten wir unseren Erdgasbedarf deutlich reduzieren“, weiß Klaus Lehmann. Dazu nötig: Eine Dämmung des Dachs und neue Fenster. Wenn seine Stelle irgendwann entfristet wird, soll es losgehen.

Bei all ihrem Bemühen sehen Lehmanns sich in einer unbequemen Sandwich-Position. Gerade Till wird von Mitschülern bisweilen belächelt. Kommt es zu den üblichen Debatten, wird der Familie von umweltbewegten Freunden und Bekannten dagegen noch mehr Einsatz abverlangt. Von Politik und Gesellschaft fühlt sich die Familie etwas im Stich gelassen. Es brauche ein System, das Aktive belohnt und nicht bestraft, fordern sie. Britta Lehmann bringt es auf den Punkt: „Klimaschutz ist die Gestaltung einer positiven Zukunft und in jedem Fall nicht Verlust an Lebensqualität.“ Er sei aber wirkungslos, solange nicht viele mitmachten.