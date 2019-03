Staatsministerin Grütters gewidmet

Bonn. Helmut Andreas und Arndt Hartwig sorgen seit Jahren mit ihrer Gala zugunsten der Deutschen Aidsstiftung für ein ausverkauftes Opernhaus in Bonn. Für die nächste Auflage am 11. Mai rührten sie nun vor einer großen illustren Gästeschar die Werbetrommel.

Das Ehepaar Hartwig hatte zu einem Kultur- und Medienabend geladen, den sie der Staatsministerin für Medien und Kultur, Monika Grütters, widmeten. In dieser Funktion setze Grütters wichtige Akzente für die Kultur und Medien, sagte Helmut Andreas Hartwig in seiner Begrüßungsrede. Außerdem verbindet ihn und Grütters eine jahrzehntelange Freundschaft: Beide haben sich in der Oper Bonn kennengelernt. Hartwig war die rechte Hand des damaligen Generalintendanten Jean-Claude Riber; Grütters war als studentische Mitarbeiterin in der Dramaturgie beschäftigt.

Grütters bedankte sich artig für die freundlichen Worte Hartwigs und sorgte mit einigen Anekdoten aus ihrem Studentenleben in Bonn für Heiterkeit. Kein Kulturabend in Bonn, an dem es nicht auch um Beethoven geht: Auch wenn Bonn ohne Konzertsaal sei, sie sei zuversichtlich, dass das Jubiläumsjahr 2020 dank des bunten Programmstraußes und auch der finanziellen Unterstützung des Bundes und des Landes, aber auch der Gelder der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises - „da sieht man, wie kooperativer Kulturföderalismus aussehen kann - ein großer Erfolg werde.

'Who is who' auf dem Kulturtreff der Hartwigs Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann

Generalmusikdirektor Dirk Kaftan, der ebenfalls unter den Gästen weilte, hatte 15 Musiker des Beethoven-Orchesters mitgebracht, die das Treppenhaus der Hartwigs kurzerhand in einen Konzertsaal verwandelten und Beethovens Fünfte spielten. „Schade, wenn hier mehr Leute reingingen, könnten wir glatt auf die Beethovenhalle verzichten“, witzelte ein Gast.

Weitere Gäste waren unter anderem: Oberbürgermeister Ashok Sridharan, die Fernsehmoderatoren Bettina Böttinger, Oliver Welke und Eckart von Hirschhausen, Bonns neuer Stadtdechant Picken, die gerade ins Amt eingeführte Bonner Kultur- und Sportdezernentin Brigitte Schneider-Bönninger, Generalintendant Bernhard Helmich, Uni-Rektor Michel Hoch, NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsgen, Beethoven-Fest-Intendantin Nike Wagner, Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesbildungsminsterium, Bundeskunsthallenchef Rein Wolfs sowie der Intendant der Staatsoper Berlin, Matthias Schulz.