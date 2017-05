Ratskommission kümmert sich um Fällanträge in Bonn

In der Friedrich-Wöhler-Straße in Auerberg soll eine kanadische Pappel gefällt werden, weil sie einer Baugrube im Weg steht. Bei einer Enthaltung wurde die Fällgenehmigung erteilt.

BONN. Eine Minikommission des Rates kümmert sich um Fällanträge im Bonner Stadtgebiet. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf Ersatzpflanzungen. Letztlich entscheiden aber andere Gremien.

Von Alexander Grantl, 10.05.2017

Es ist genau 14 Uhr am Montagnachmittag, als Karl Wengenroth die Sitzung eröffnet. Durch die Fenster von Sitzungsraum 4 im Stadthaus sieht man, wie die Mittagssonne auf Bonn herabscheint. In den nächsten eineinhalb Stunden werden der Vorsitzende Wengenroth und die drei anderen ordentlichen Mitglieder der Baumkommission hier entscheiden, welche Bäume in Bonn gefällt werden sollen oder dürfen.

Der Tagesordnungspunkt 1.3.10 wird vorgezogen, es geht um die Sanierung der Dorfplätze in Friesdorf, Lannesdorf und Mehlem. Zum Klufterplatz in Friesdorf will das Stadtplanungsamt einen weiteren Zugang schaffen. Dem steht ein Baum im Weg, der zudem in schlechtem Zustand ist. Er soll weg.

Auf dem Dorfplatz in Mehlem ist das Problem ein anderes: „Die Bäume wachsen zu schräg. Sie stehen zu nah an der Hausfassade, das ist ein radikaler Fehlwuchs“, erklärt ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamts. In Lannesdorf sollen zwei der zwölf Bäume auf dem Dorfplatz weichen, um ihn besser für Veranstaltungen nutzen zu können.

Die Baumkommission hat Fragen zur Beschlussvorlage. „Normalerweise sollen Bäume, die gefällt werden, eins zu eins in der Nähe ersetzt werden – klappt das im Fall Lannesdorf?“, fragt Diethelm Schneider, der für die Grünen im Ausschuss sitzt. Es klappt nicht – das Amt für Stadtgrün hält einen Ersatz in der Nähe nicht für möglich, weil es zu schattig ist und der Platz fehlt.

Sophie Goebel, ebenfalls für die Grünen im Ausschuss, gefällt das nicht: „Wenn die Bäume nicht ersetzt werden, gibt es dann nicht immer weniger in Bonn?“, fragt sie. „Als ich vor 25 Jahren bei der Stadt angefangen habe“, antwortet ihr Detlev Schröter vom Amt für Stadtgrün, „da gab es vielleicht 70.000 Bäume, heute sind es 100.000.“ „Das liegt aber sicher nur daran, dass die Bäume heute anders gezählt werden“, entgegnet Goebel. In diesem Punkt bleibt es bei Uneinigkeit. Am Ende stimmt der Ausschuss der Vorlage zu.

Das heißt aber nicht, dass jetzt auch gleich gefällt wird. Die Kommission hat nur ein Empfehlungsrecht. „Wir entschieden fachlich, das letzte Wort haben allerdings die Bezirksvertretungen“, erklärt Wengenroth (CDU).

Geht von einem Baum aber eine akute Gefahr aus, wird schneller gehandelt. „Dafür hat die Stadt Baumkontrolleure. Bemerken sie einen solchen Baum, geben sie ihn zur Fällung frei.“ Als Gefahrenbaum bezeichnet der Gärtner- und Floristmeister Bäume, die „jederzeit durch Umwelteinflüsse wie Sturm oder Unwetter umstürzen können.“

„Natürlich stoßen wir oft auf Widerstand bei Bürgern“, erzählt er. „Und wir bemühen uns um jeden Baum – die Baumkommission ist schließlich nicht dazu da, wahllos Bäume zu fällen, sondern zu entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht.“

In einigen Fällen ist das für Wengenroth recht eindeutig: „Heute haben wir eine Fällgenehmigung für eine Zeder beschlossen.“ Der Baum ist in Deutschland eigentlich nicht heimisch. „Oft wächst unter Zedern gar nichts mehr, weil sie anderen Pflanzen etwa Licht und Wasser wegnehmen.“ Das reicht als Grund aus. Die Kommission beschloss aber eine Ersatzpflanzung: „Da kommt ein Laubbaum hin, der ist ökologisch sinnvoller.“

Diese Ersatzpflanzungen seien der Baumkommission wichtig: „Hier geht es nicht um einzelne Bäume, die verschwinden. Es geht um ökologische Wertigkeit und um das Stadtklima – das ist es, was wir am Ende im Augen behalten müssen.“