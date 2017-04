Fahndung nach Vergewaltiger in Bonn

Bonn . Nach der brutalen Vergewaltigung einer 23-Jährigen und dem Fund von Decken, die dem Täter gehören könnten, durchsucht die Polizei am Donnerstagmorgen erneut die Siegaue. Rund 80 Kräfte der Hundertschaft und ein Hubschrauber sind im Einsatz.

06.04.2017

Fünf Tage nach der brutalen Vergewaltigung einer 23-Jährigen in der Siegaue ist der Täter noch immer auf freiem Fuß. Am Donnerstagmorgen durchsucht die Bonner Polizei daher erneut das Gebiet rund um den Tatort im Dreieck zwischen Bergheimer Siegfähre, Autobahn 565 und Landstraße 269. Unterstützt werden die Beamten durch Kräfte der Einsatzhundertschaft und einem Polizeihubschrauber.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten erklärte, erhoffen sich die Ermittler, neue Spuren wie Lagerreste, Zigarettenstummel oder Kleidung zu finden. Auch die Tatwaffe könne sich noch in der Umgebung befinden. Scholten: "Wir untersuchen das Areal heute nochmal, weil das Gelände sehr unwegsam und unübersichtlich ist. Wir hoffen, dass wir noch kleinere Spuren finden können, die dem Täter zuzuordnen sind." Dabei bringen die Beamten unter anderem Metalldetektoren zum Einsatz.

"Wir haben einen guten Stand, was die Auswertung der bisher sichergestellten Spuren angeht", sagte Scholten. So sei es bereits möglich gewesen, Personen als Verdächtige auszuschließen.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei Fotos von vier Decken veröffentlicht, die Beamte in der Nacht zum Sonntag am Tatort entdeckt haben. Eine davon lag wenige Meter vom Zelt des überfallenen Pärchens entfernt, die anderen etwas weiter weg. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand könnten sie dem Täter zugeordnet werden, wie Polizeisprecher Scholten mitteilte.

Die beiden Opfer haben offenbar ausgesagt, dass die erste Decke noch nicht am Fundort lag, nachdem sie ihr Zelt aufgeschlagen hatten.

Foto: Polizei Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Vergewaltiger.

Der Täter wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und von schmaler Statur. Er soll 20 bis 30 Jahre alt sein und gebrochen Englisch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans sowie eine kurze Sommerjacke.

Hinweise zu dem Gesuchten nehmen die Ermittler unter 0228/150 entgegen. (ga)