Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle

Bonn. Am Mittwoch sind hunderte Menschen zum Casting für einen in Bonn entstehenden Film von Sönke Wortmann auf den Campus Poppelsdorf der Universität Bonn gekommen. Die Hauptrolle spielt Christoph Maria Herbst. Noch läuft das Casting.

Von Stefan Hermes, 05.06.2019

Dem Aufruf, „Falls Ihr Lust habt, an einem oder sogar mehreren Tagen hinter die Kulissen einer großen Kinoprodukion zu gucken, durchs Bild zu laufen und ein bisschen Kleingeld zu verdienen“, folgten bereits am Mittwochvormittag Hunderte von Studenten und Job-Willige.

Schon zu Beginn des Vorstellungstermins waren die Gänge zu den Seminarräumen überfüllt, in denen die künftigen Komparsen oder Kleindarsteller ihre Personalbögen ausfüllten, fotografiert und zum kurzen Gespräch gebeten wurden. Nach der erfolgreichen deutschen Adaption von „Der Vorname“ verfilmt Sönke Wortmann nun „Contra“ nach dem französischen Original „Le Brio“ von Yvan Attal. Christoph Maria Herbst (“Stromberg”, “Der Vorname”) und Nilam Farooq („SoKo Leipzig“, “Sweethearts”) sind in den Hauptrollen der gesellschaftskritischen Komödie zu sehen, die zu großen Teilen auch in Bonn realisiert wird.

In der Komödie geht es um einen Hochschulprofessor, der eine Studentin rassistisch beleidigt. Um einer Strafe durch die Universitätsleitung zu entgehen, muss er Neïla auf einen Debattier-Wettbewerb vorbereiten. In Frankreich begeisterte der Film über 1,3 Millionen Zuschauer. Wer dabei sein möchte, hat auch heute noch zwischen 17 und 20.30 Uhr Gelegenheit, an dem Casting im Hörsaalzentrum an der Endenicher Allee 19c teilzunehmen.