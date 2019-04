Auf dem Bonner Nordfriedhof

Rocker bei einer Demonstration in Berlin. Auch in Bonn werden jetzt Hunderte Rocker erwartet.

Die Bonner Polizei ist in Alarmbereitschaft: Am Freitagnachmittag werden voraussichtlich Hunderte Rocker zum Nordfriedhof kommen. Dort wird nach GA-Informationen ein verstorbener 58-Jähriger aus der Region beerdigt, der den Hells Angels nahestand. Mitorganisator der Beisetzung soll Frank Hanebuth sein, der einst als der mächtigste Hells Angel Europas galt.

„Die Trauergäste werden nach bisherigen Erkenntnissen voraussichtlich ab 13.30 Uhr in Gruppen mit Motorrädern und Autos anfahren“, so ein Polizeisprecher. Die Beisetzung sei um 15 Uhr. Ein Großteil der Fahrzeuge werde im Bereich der Hans-Herter-Straße, der Straße In den Dauen sowie den angrenzenden Straßen abgestellt werden. Auch bei der Abfahrt der Trauergäste soll es zu Beeinträchtigungen kommen. „Die Polizei wird vor Ort sein. Autofahrern wird empfohlen, den Nahbereich zu umfahren.“

Ob Frank Hanebuth an der Trauerfeier teilnehmen wird, dazu will sich die Polizei nicht äußern. Dem Rockerboss des mittlerweile aufgelösten Hells-Angel-Charter von Hannover droht in Spanien eine langjährige Gefängnisstrafe. Dem 54-Jährigen und 45 Mitangeklagten werden laut spanischer Justiz unter anderem Drogenhandel, Zuhälterei, Gründung einer kriminellen Vereinigung, Entführung, Erpressung, Menschenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll die Gruppe auf Mallorca von 2009 bis 2013 als kriminelle Vereinigung tätig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrer Anklageerhebung im Februar 13 Jahre Haft für Hanebuth. Der ist mittlerweile auch wieder im hannoverschen Rotlichtbezirk tätig: Im Juni 2018 eröffnete er dort eine neue Bar.