Verein fordert Erhalt des Kulturzentrums

Bonn. Am Samstag demonstriert der Trägerverein "Rhizom and friends" des Bonner Kulturzentrums dafür, Kultur allen zugänglich zu machen. Die Polizei rechnet mit 500 Teilnehmern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Unter dem Motto "Bonn für alle" will der Kulturverein "Rhizom and friends" am Samstag, 13. Oktober, um 14 Uhr auf dem Kaiserplatz für eine Änderung der städtischen Kulturpolitik demonstrieren. Kultur sei in Bonn ähnlich wie das Wohnungsangebot stark vom Geldbeutel des Einzelnen abhängig, so der Verein in seiner Ankündigung der Veranstaltung. "Kino-, Schwimmbad- oder Theaterbesuche werden so zum Privileg der Reichen", so der Verein.

Das sei aber kein Randphänomen, viele Bonner seien mit der aktuellen Situation unzufrieden. Der Trägerverein des neuen Kulturzentrums in der ehemaligen Volkshochschule will außerdem darauf aufmerksam machen, dass als Folge der steigenden Mieten immer mehr Menschen in die Randgebiete der Stadt getrieben werden. Dadurch seien immer mehr Kulturbetriebe in ihrer Existenz bedroht. Auch für den Leerstand vieler Örtlichkeiten macht der Verein die städtische Politik verantwortlich.

Zusätzlich zur allgemeinen kulturellen Situation fordert "Rhizom and friends" einen langfristigen Erhalt des Kulturzentrums in der alten Volkshochschule, die der Verein derzeit im Rahmen seines zehnjährigen Bestehens übergangsweise nutzt. Es sei unklar, wie lange die Räumlichkeiten in der aktuellen Art und Weise genutzt werden könnten.

Die Bonner Polizei rechnet mit etwa 500 Demonstranten, die auf folgendem Weg durch die Stadt ziehen werden: Am Neutor - Martinsplatz - Münsterplatz - Vivatsgasse - Friedenplatz - Friedrichstraße - Bonngasse - Marktplatz (Zwischenkundgebung) - Rathausgasse - Belderberg - Bertha-von-Suttner-Platz - Kölnstraße. Die Veranstaltung endet um 20 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf der Kasernenstraße. Für die Dauer der Demonstration muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.