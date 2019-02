Nächtliche Suchaktion

Bonn. In der Nacht auf Samstag kreiste für längere Zeit ein Hubschrauber über Bonn. Laut Leitstelle der Polizei galt eine Seniorin aus einem Bonner Seniorenheim als vermisst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.02.2019

In den sozialen Netzwerken fragten sich am Samstagmorgen viele Bonner was es mit dem Hubschrauber, der in der Nacht über einzelnen Stadtteilen gekreist war, auf sich hatte. Die Polizei erklärte auf GA-Nachfrage am Samstagmorgen, dass es sich hierbei um eine Suchaktion gehandelt hat.

Eine Bewohnerin eines Bonner Seniorenheimes war als vermisst gemeldet und der Hubschrauber zur Unterstützung der Suchaktion angefordert worden. Um welches Seniorenheim es sich dabei genau handelt, dazu will die Leitstelle keine näheren Angaben machen. Letztendlich blieb die Suche allerdings ergebnislos und wurde abgebrochen, weil die Frau zwischenzeitlich in ihrem Seniorenheim aufgefunden worden war, so der Beamte der Leitstelle.