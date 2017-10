Versuchter Überfall in Bonn

Bonn. Ein noch unbekannter Täter versuchte am späten Montagabend, ein Hotel an der Kölnstraße in Bonn-Auerberg zu überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Nach einem versuchten Überfall auf ein Hotel an der Kölnstraße in Bonn-Auerberg sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Wie die Polizei mitteilte, betrat der maskierte Mann gegen 22.45 Uhr am Montagabend das Hotel, bedrohte den Mitarbeiter an der Rezeptions mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nach kurzer Zeit ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute aus dem Gebäude über die Kölnstraße in Richtung "An der Josephshöhe". Nach Angaben von Polizeisprecher Robert Scholten nahm der Verdächtige möglicherweise andere Gäste wahr, die in die Hotellobby kamen und beendete aus diesem Grund seinen Überfallversuch.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein, konnte ihn bislang jedoch nicht festnehmen. Der Verdächtige soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 25 bis 35 Jahre alt sein. Er soll eine schmächtige Statur haben und schwarze Haare, ein schwarzes Basecap sowie dunkle Oberbekleidung getragen haben. Er sprach den Angaben zufolge mit einem osteuropäischen Akzent. Die schwarze Maske, die er über seinen Mund und die Nase trug, hatte einen Skelettaufdruck.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.