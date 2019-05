Bonn. „Aber bitte mit Dame“ ist eine musikalische Hommage an Udo Jürgens, das jetzt in Malentes Theaterpalast Premiere hatte.

Diese Show kommt völlig ohne Perücken und grelle Kostüme aus. Dafür hängen schon im Foyer Bademäntel für das Erinnerungsfoto an die Premiere. Peter Frank und Charlotte Heinke schlüpfen nur für die Zugabe in weißes Frottee, ansonsten genügt die Musik, um die Hommage an Udo Jürgens perfekt zu machen.

Frank klingt wie Jürgens, besonders in den hohen Lagen. Heinke kennt Jürgens, sie hat als Musicalsängerin bei „Ich war noch niemals in New York“ mit ihm gearbeitet. Der persönliche Blick und die Stimmen, ergänzt um ein Ensemble von Spitzenmusikern, machen die neue Show zum Erlebnis. In der familiären Atmosphäre des Spiegelzelts an der B 9 rückt das Publikum ganz nah ans Klavier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Es ist keine Hitrevue, obwohl „Ich war noch niemals in New York“ und „Mit 66 Jahren“ nicht fehlen dürfen, sondern ein Programm mit durchaus nachdenklichen Tönen.

„Udo Jürgens hat zu jeder Lebenssituation einen Song geschrieben. Schon bei den Proben hat es Gänsehaut und Tränen gegeben“, sagte Dirk Vossberg-Vanmarcke, der mit Knut Vanmarcke (beide Theaterleiter) auch Tochter Jenny Jürgens zur Premiere in Bonn begrüßte. Sie bekam im Laufe des Abends die Uraufführung des neuen „Herzwerk“-Songs geschenkt, mit dem die Musiker ihre Stiftung gegen Altersarmut in Düsseldorf unterstützen.

Auswahl aus 1000 Liedern getroffen

Aus den 1000 Liedern, die Udo Jürgens komponiert hat, haben die Musiker ein ganz eigenes Programm gemacht. Peter Frank taugt schon rein optisch nicht zum reinen Imitator, und die Stimme von Charlotte Heinke verleiht den Chansons einen Hauch von Musical-Glamour. Es geht um geplatzte Lebensträume wie in „Der gekaufte Drache“ und mitreißende Botschaften wie „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ und „Ich hab noch nie im Leben Berge versetzt, ich tue es jetzt“.

Dafür, dass es nie zum süßlich-sahnigen Schlagerabend wird, sorgt nicht nur die Auswahl der Texte, sondern auch die professionelle Band mit Peter Franks Bruder Sebastian am Schlagzeug, Sebastian Brand am Bass, Dirk Lentschat an Saxofon und Flöte sowie Trompeter Thomas Zander. Jazz und Swing gehörten genauso zum Leben von Udo Jürgens wie „Merci Cherie“. Das Premierenpublikum war begeistert.

Weil viele Vorstellungen des Gastspiels bis zum 12. Mai nahezu ausverkauft sind, gibt es am Samstag, 11. Mai, ab 15.30 Uhr eine Zusatzvorstellung.

„Aber bitte mit Dame": Tickets ab 25 Euro und weitere Infos auf www.theaterpalast.de.