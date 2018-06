Zeltlagertunier in Gladbach

Geschafft: Hockeymädchen C des Hockey- und Tennisclubs Schwarz-Weiß Bonn feiern ihren Turniersieg

Venusberg. Mit einem Sprung in den Pool des Gladbacher HTC feierten die Hockeymädchen C des Hockey- und Tennisclubs Schwarz-Weiß Bonn am Wochenende den Turniersieg beim Zeltlagerturnier.

20.06.2018

. In der Gruppenphase des beliebten und mit 14 der besten westdeutschen Mannschaften stark besetzen Einladungsturniers konnten sich die Mädchen mit vier Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden für das Halbfinale am nächsten Tag qualifizieren. Dort wurde es spannend. Die Torhüterin des Club Raffelberg wurde nach Dauerbelagerung erst in letzter Minute zum 1:0 Endstand überwunden. Im Finale ließen die Mädchen, die auch im Ligabetrieb derzeit auf Position eins rangieren, den alten Bekannten aus Schwarz-Weiß Köln dann mit 3:1 keine Chance. Natürlich kam bei den Mädchen und den mitgereisten Eltern bei gutem Wetter, Pool, Beachvolleyball, Lagerfeuer, Stockbrot und bester Verpflegung der Spaß nicht zu kurz.ga