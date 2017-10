Festnahme in Bonn

Bonn. Für Aufsehen am Bonner Verteilerkreis und einen polizeilichen Großeinsatz hat am Sonntagmittag eine festlich gekleidete, türkischstämmige Hochzeitgesellschaft gesorgt, die dort gegen 13 Uhr im Korso mit 15 Autos an einer Tankstelle vorfuhr.

Von Bernd Linnarz, 22.10.2017

Für besondere Aufmerksamkeit sorgten dabei mehrere Schusssalven, die die freudig gestimmten Insassen aus einer Waffe abfeuerten. Erschreckte Augenzeugen riefen daraufhin über den Notruf die Bonner Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte.

Die Beamten fanden zwar keine Waffe, dafür aber ein Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft, der per Haftbefehl gesucht wurde – wegen Störung des öffentlichen Friedens. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt, wo er jetzt sechs Monate absitzen muss.

Die anderen Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft kamen ebenfalls nicht ungeschoren davon. Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Anschließend ließen die Beamten den Hochzeitskorso weiterfahren. Dessen Ziel: Köln, wo ausgelassen weitergefeiert werden sollte. Die Bonner Polizei informierte ihre Kölner in der Domstadt nach eigenen rechtzeitig über dieses Vorhaben.