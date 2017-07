Verlosung von GA und Sion

Bonn. Der General-Anzeiger und die Sion-Brauerei verlosen eine standesamtliche Trauung auf Pützchens Markt für den 9. September. Im Anschluss an die Zeremonie geht es mit 20 Gästen ins Bayernzelt.

Wer traut sich? Zum Jubiläum „650 Jahre Pützchens Markt“ (8. bis 12. September) verlosen der General-Anzeiger und die Sion-Brauerei eine Hochzeit auf dem Jahrmarkt. Der Termin für die standesamtliche Trauung steht fest: Am 9. September um 10.15 Uhr wird ein Standesbeamter der Stadt Bonn ein Paar trauen.

Paare, die davon träumen, am 9.9.2017 auf Pützchens Markt zu heiraten, können sich ab sofort bewerben (siehe unten). Aus allen Bewerbungen wird ein Paar von einer Glücksfee ermittelt und anschließend benachrichtigt. Die Kosten für die städtischen Verwaltungsgebühren des Standesamtes werden übernommen. Anschließend laden die Sion-Brauerei und der GA zu einem kleinen Kölsch-Umtrunk (circa eine Stunde) für das Brautpaar mit bis zu 20 Gästen ins Bayernzelt ein. Ein entsprechendes Areal im Zelt wird eigens dafür reserviert. Dazu werden kleine Snacks gereicht.

Der Sion-„Trau-Dich-Transit“, ein schön restaurierter historischer Ford Pick up im Retro-Style, steht für die Hochzeitszeremonie zur Verfügung. Mit dem Auto kann das Brautpaar im Anschluss an den Kölsch-Umtrunk eine Fahrt durch die Stadt machen oder sich zu einem Wunschort in Bonn fahren lassen.

Leser, die an der Verlosung teilnehmen möchten, rufen bitte unsere Hotline 01379/88 68 11* an oder schicken eine SMS mit dem Kennwort GAB3 an die Kurzwahl 1111*. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Die Hotline ist eine Woche lang bis Sonntag, 23. Juli, 24 Uhr, freigeschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt. *0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend