Schlüsselloses Zugangssystem

Bonn. Noch Unbekannte haben das Signal des schlüssellosen Zugangssystems eines BMW überbrückt und so das hochwertige Fahrzeug von einem Stellplatz in Bonn-Ückesdorf gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2018

Auf einen schwarzen BMW haben es noch unbekannte Täter in Bonn-Ückesdorf abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das hochwertige Fahrzeug mit Bonner Kennzeichen, Modell 530d, in der Nacht zu Mittwoch von einem Stellplatz in der Henriettenstraße entwendet. Demnach ereignete sich die Tat zwischen Dienstagabend, 21.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 0.40 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Funksignal eines in Haustürnähe liegenden Schlüssel einfingen und so in das Fahrzeug gelangten, was mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet ist. Anschließend fuhren die Verdächtigen unbemerkt davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die den Wagen gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0228/150 an die Ermittler wenden.