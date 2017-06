Bonn. Aus einem Mehrfamilienhaus in der Bonner Weststadt wurden zwei Mountainbikes gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2017

Innerhalb einer Stunde schlugen die Diebe zu: Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Haydnstraße wurden am Montagnachmittag zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die noch unbekannten Täter zwischen 16 und 17 Uhr der Spurenlage zufolge durch das gewaltsame Öffnen der Haustüre in den Keller des Hauses.

Dort entwendeten sie ein schwarzes Mountainbike "Radon" und ein weiß-rot-schwarzes Mointainbike "Cube". Die beiden Räder haben einen Wert von rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.