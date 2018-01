Rheinpegel fällt wieder in Bonn und Köln

Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Die Rheinallee in Königswinter ist bereits unter dem Wasser verschwunden.

Bonn/Köln. Der Rheinpegel in Bonn und der Region hat am Samstagmorgen seinen Scheitelpunkt erreicht und fällt bereits. Der Schiffsverkehr ist wieder freigegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.01.2018

Bonn hat das nächste Hochwasser überstanden. Der Scheitelpunkt von 7,73 Meter wurde am Samstagmorgen erreicht. Beim Hochwasser Anfang Januar war der Pegel noch auf 8,21 Meter angestiegen. Am Samstagnachmittag (Stand: 16 Uhr) war er bereits auf 7,64 Meter weiter gesunken. Inzwischen ist die Schifffahrt auch wieder freigegeben. Ab 6,79 Metern dürfen die Schiffe auf dem Rhein wieder fahren, teilte die Wasserschutzpolizei auf GA-Nachfrage mit.

In Remagen-Oberwinter war der Höchststand am Samstagmorgen bei 6,88 Metern, am Nachmittag war er bereits auf 6,73 Meter gefallen.

Da die Nebenflüsse des Rheins – Mosel, Main, Neckar und Lahn – derzeit keine neuen Regen- oder Schmelzwasser aus dem Westerwald, dem Hunsrück und auch dem Schwarzwald zuführen, geht Bernd Budszuhn von der Wasserschutzpolizei Beuel davon aus, dass der Rheinpegel weiter sinken wird. Am Sonntagmittag soll der Rhein laut Feuerwehr Bonn voraussichtlich wieder auf die Sieben-Meter-Marke abgefallen sein. Das Umweltamt Rheinland-Pfalz ist sogar noch optimistischer und erwartet einen Pegel zwischen 6,88 und nur noch 6,49 Meter für Sonntagmittag.

Hochwasser in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Wiederholt verlässt der Rhein sein Flussbett.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rhein tritt über die Ufer.

Foto: Benjamin Westhoff Franz Koczulla montiert an der Rheinlust den mobilen Hochwasserschutz.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke

Foto: Benjamin Westhoff Gut beschriftetes Hochwasser in der Nähe der Nordbrücke.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt erneut.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Mitarbeiter des Tiefbauamtes haben am Dienstag am Rathenauufer Straßensperrungen eingerichtet.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Virgilio Gioffré Vogels Das Foto machte GA-Leser Virgilio Gioffré Vogels am Dienstagmittag.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Hochwasser in Bonn.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Michael Berger Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer unerhalb des Auswärtigen Amts ist vollkommen überflutet. Eine Radtour der etwas anderen Art.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Alexandra Mölleken Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Sabrina Bauer Das Beueler Ufer an der Rheinlust.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer ist überschwemmt.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer am Samstagmittag.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend hat die Polizei das Rathenauufer in Bonn gesperrt.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Axel Vogel Das Hochwasser in Bonn steigt weiter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht im Dezember bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Robin Lutz Hochwasser in Königswinter bei Nacht.

Foto: Sigrid Weffer Hochwasser in Bonn-Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser von der Erpeler Ley aus.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann. Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Remagen

Foto: Facebook-User Krzystof Krzan Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Facebook-User Peter Preckel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Facebook-User Thunder Dave Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Deichtore wurden geschlossen

Auf der Beueler Rheinseite hatte der Ortsverband des Technischen Hilfswerks noch am Donnerstagabend das erste Dammtor an der Marienstraße sowie das Tor an der Rheinaustraße oberhalb der Wolfsgasse geschlossen. Laut Stadt musste die Feuerwehr jedoch keine weiteren Maßnahmen ergreifen: „Sandsäcke oder Stege werden nicht in der aktuellen Lage nicht aufgebaut“, hieß es auf GA-Anfrage aus dem Presseamt im Stadthaus.

Aufgrund der Hochwasserstände hatte der Oberkasseler Wassersport-Verein die Karnevalsveranstaltung „Blaue Nacht am Hafen“ abgesagt, die am Samstagabend im vereinseigenen Bootshaus stattfinden sollte. „Da das unmittelbar am Rhein gelegene Bootshaus des OWV nicht mehr trockenen Fußes erreichbar ist, musste der Vereinsvorstand die beliebte Veranstaltung für diese Session absagen“, teilte der Verein mit.

Pegelstand in Bonn Eine Übersicht über den aktuellen Wasserstand des Rheins bietet die Stadt Bonn auf ihrer Internetseite. Die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Sinkende Pegel auch in Köln und Düsseldorf

In Köln lag der Scheitelpunkt am Samstagmorgen bei 8,25 Metern und damit unter der für die Schifffahrt kritischen Marke von 8,30 Meter. „In den kommenden Stunden werden die Pegel im gesamten Rheingebiet weiter sinken“, teilte die Hochwasserschutzzentrale Köln mit. Das Hochwasser bleibe damit auch deutlich unterhalb der Höchstwerte von Anfang Januar. Damals waren nach Angaben der Hochwasserschutzzentrale 8,78 Meter erreicht worden. Am Samstagnachmittag lag der Rheinpegel in der Domstadt bei 8,22 Metern.

Mit 7,85 Meter stagnierte der Pegel am Samstagnachmittag auch erstmals in Düsseldorf, teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz mit. Damit sei man voraussichtlich auch dort am Scheitelpunkt angelangt.

Rheinallee in Königswinter unter Wasser

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von knapp drei Wochen mussten auch die Rhein-Anwohner in Königswinter unter dem Hochwasser leiden. Doch auch dort entspannt sich seit Samstagmorgen die Lage endlich wieder: In Königswinter wurde der Scheitelpunkt bereits in der Nacht zu Samstag erreicht. Seither fällt der Pegel wieder.

Zwischenzeitlich hatten die Experten beim Hochwassermeldezentrum Mainz einen maximalen Höchststand von 8,64 Meter errechnet. Weil sich diese Prognose jedoch nicht bewahrheitete, konnte nach Angaben der Stadt auf den erneuten Stegebau verzichtet werden. Die Sperrung der Rheinallee bleibe jedoch weiterhin bestehen. Auch die Stadtbahnlinie 66 fährt vorerst weiter nur bis zur Haltestelle Oberdollendorf. Ein Bahnersatzverkehr ist eingerichtet.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass es durch das Sinken des Flusswassers zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels kommen kann. Dadurch könnte es sein, dass auch in weiter vom Rhein entfernt liegenden Häusern in tieferen Gebäudeteilen Wasser eindringt. Das Leerpumpen sei dabei nicht ohne Risiko, weil der Druck des erhöhten Grundwasserspiegels zu erheblichen Bauschäden führen könnte.

Deshalb solle besser das Sinken des Grundwasserspiegels abgewartet werden. Aufgrund des Hochwassers mussten auch Teile der Straßenbeleuchtung aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden.

Straßen gesperrt

Die Abfahrt der B 42 in Rhöndorf aus Richtung Bonn war am Donnerstagmorgen gesperrt worden. Aufgrund des steigenden Pegels wurde am späten Mittwochnachmittag ebenfalls die Rhöndorfer Unterführung "Am Steinchen" gesperrt. Beeinträchtigungen gibt es auch für Autofahrer im nördlichen Kreis Neuwied. Das Hochwasser des Rheins überflutete am Donnerstagmittag die B 42, die daraufhin zwischen Erpel und Linz in beide Richtungen gesperrt werden musste.

In Linz befindet sich die Feuerwehr laut Wehrleiter Thomas Nelles schon seit Mittwochabend im „24-Stunden-Dienst“. Die Wehrleute sind als Ansprechpartner vor Ort an den überfluteten Straßen, haben Informationsbroschüren an betroffene Haushalte verteilt, versorgen diese bei Bedarf mit Sandsäcken oder helfen Anwohner durch die überfluteten Bereiche. Die Alice-Salomon-Schule Linz/ Neuwied muss wegen des Hochwassers ihren für Samstag, 27. Januar, geplanten Tag der offenen Tür verschieben. Der Pegelhöchststand in Linz von knapp acht Metern werde für Samstagvormittag erwartet, so Nelles. Erst danach könne sich die Lage langsam entschärfen. Eine genaue Prognose sei jedoch schwierig.

Infoblatt der Stadt Bonn

Eine automatische Ansage über die Pegelstände in Bonn erhält man unter 0228/19429. Wichtige Tipps zur Hochwasservorsorge liefert das Infoblatt der Stadt Bornheim. Außerdem kann man dieses Infoblatt am Umwelttelefon der Stadtverwaltung Bornheim unter 02222/945310 kostenlos anfordern. Der Versand erfolgt per Post oder E-Mail.

Bei sieben Meter Pegelstand werden bereits Zufahrtsstraßen zum Rhein in Beuel gesperrt, ab 7,15 entfallen die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer. Die Fähre Graurheindorf-Mondorf hat ihren Betrieb bereits eingestellt. Was bei welchem Pegelstand passiert, ist hier nachzulesen.