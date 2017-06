Vierter Bürgerdialog

Gutachter Baum kommt in seiner Machbarkeitsstudie zum Ergebnis, dass eine Seilbahn von der künftigen DB-Haltestelle UN-Campus hoch auf den Venusberg zu den Unikliniken technisch möglich wäre und beide Straßen zum Klinikum entlasten könnte. Für insgesamt 42 Millionen Euro (ohne Planungskosten) wäre eine Trasse mit Anbindung über den Rhein möglich, die den für 2030 prognostizierten Straßenverkehr auf der Robert-Koch-Straße laut Baum um mindestens acht Prozent entlasten würde (1710 Fahrzeuge). Mögliche touristische Effekte noch nicht eingerechnet. Bei einer Anbindung in den Nahverkehr könnte das Land die Baukosten mit 90 Prozent fördern.

Die Seilbahngegner:

Die Bürgerinitiative „Bonn bleibt seilbahnfrei!“, gegründet von Dottendorfer Anwohnern, deren Häuser an einer möglichen (und der wahrscheinlichsten) Trasse entlang dem Hindenburgplatz liegen, bezweifeln die Wirtschaftlichkeit und auch den ökologischen Nutzen einer Seilbahn. Gundolf Reichert, studierter Physiker, sagt: „Die Stadt legt gefälschte Zahlen vor, um die Seilbahn zu bauen.“ Der Venusberg habe kein Verkehrsproblem, sondern ein Parkproblem. Das habe eine eigene Verkehrszählung der Bürgerinitiative an 16 Tagen in diesem Jahr auf der Robert-Koch-Straße ergeben. Reichert hält die Seilbahn überdies für eine „Drecksschleuder“ und den Kohlenstoffdioxidausstoß für größer als bei Autos. Er begründet das mit dem bundesweiten Energiemix, der weiterhin auch auf fossile Energien setzt.