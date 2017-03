Bonner Verein feiert Zehnjähriges

Seit 2009 ist „Kindern Zukunft geben“ ein eingetragener Verein. Ein Satzungsziel ist es, die soziale, medizinische und edukative Förderung von Kindern und Jugendlichen in Burkina Faso zu fördern und dafür in Aufbau und Unterhalt geeigneter Einrichtungen zu investieren. Maria Radloff, Vorsitzende und Mitinitiatorin des Vereins, hilft in dem afrikanischen Land seit 2007 mit mittlerweile 30 Vereinsmitgliedern, die Lebens- und Schulsituation für Kinder und deren Familien leichter zu gestalten. Die eherenamtliche Arbeit wird durch regelmäßige Spenden der Fördermitglieder und verschiedener Aktionen in und um Bonn finanziert.