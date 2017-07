Hauptverkehrsachsen betroffen

Bonn. Während der Sommerferien müssen Autofahrer auf den Hauptverkehrsachsen in Bonn mit Staus rechnen. An vielen Stellen im Stadtgebiet wird gebaut. Ein Überblick.

Zu den bereits bestehenden Baustellen auf der Autobahn 565, der Viktoriabrücke und der Römerstraße werden nun Baustellen auf weiteren Hauptverkehrsadern den Verkehr in der Innenstadt einschränken. Die wichtigsten Baumaßnahmen im Überblick:

Reuterstraße/Jagdweg/Reuterbrücke

Auf der Reuterstraße werden gleich an mehreren Punkten Baustellen eingerichtet. Zwischen dem Autobahnanschluss und der Reuterbrücke werden in den gesamten Sommerferien an einzelnen Stellen Kanalsanierungen durchgeführt. Insgesamt werden 19 Schachtabdeckungen erneuert, 13 Sinkkästen saniert, acht Gullys einschließlich der Anschlussleitungen erneuert sowie ein Kanalschacht vollständig zurückgebaut. Die Reuterstraße ist an den entsprechenden Stellen in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Zusätzlich wird an der Kreuzung zum Jagdweg ein Kanalschacht umgebaut. Die Straße wird auch dort auf eine Spur in jede Richtung verengt. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 11. August, dauern. Im Bereich Reuterbrücke bis Bundeskanzlerplatz werden Fernwärmeleitungen ausgebaut und die Fahrbahn ebenfalls teilweise bis Dienstag, 29. August, gesperrt. Die Kaiserstraße ist ab der Reuterbrücke stadtauswärts nicht befahrbar. Die Buslinien 610 und 611 werden entsprechend umgeleitet.

Foto: Benjamin Westhoff Aufgrund zahlreicher Baustellen kommt es auch an der Reuterbrücke zu Umleitungen.

Friedrich-Ebert-Allee

Im Abschnitt zwischen Ollenhauerstraße und Olof-Palme-Allee erhält die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Süden eine neue Fahrbahndecke. Während der Sanierungsarbeiten steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für die Aufbringung der neuen Asphaltdecke werden beide Fahrspuren in Richtung Süden einen Samstag lang komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Dienstag, 29. August, dauern.

Bundeskanzlerplatz/Adenauerallee

Die Adenauerallee in Höhe des Bundeskanzlerplatzes wird von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juli, auf eine Spur verengt. In dieser Zeit tauscht die BonnNetz einen defekten Schieber aus.

Am Neutor/Martinsplatz

Wegen einer Kanalschachtsanierung ist die Straße Am Neutor in Höhe des Martinsplatzes bis Dienstag, 29. August, für den Verkehr gesperrt. Die Haltestelle Markt entfällt und die Buslinien SB 55, SB 60, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 und 640 sowie die Nachtbusse N 4 und N 8 werden umgeleitet. Ab der Haltestelle Brüdergasse/Bertha-von-Suttner-Platz fahren die Busse über Belderberg, durch das Koblenzer Tor, über die Adenauer-allee, Am Hofgarten entlang, über den Kaiserplatz bis zum Zentralen Omnibusbahnhof.

Oxfordstraße

Auf der Oxfordstraße erneuern die Stadtwerke in Höhe des Landgerichts derzeit die Gleise auf einer Länge von 18 Metern in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz. Die Arbeiten finden jeweils nachts von 22 Uhr bis 6 Uhr statt und dauern noch bis Freitag, 21. Juli. In den ersten Nächten wurden die Asphaltdecke und der darunterliegende Beton ausgebaut. In den folgenden Nächten werden die neuen Schienen verlegt. Der Stadt- und Straßenbahnbetrieb ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Hauptbahnhof

Im Zuge der Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz wird die Haltestelle „Hauptbahnhof“ der Straßenbahnlinien 61 und 62 in Fahrtrichtung Auerberg/Oberkassel ab Montag, 7. August verlegt. Bis zum Abschluss der Arbeiten halten die Bahnen stattdessen am Zentralen Omnibusbahnhof in Höhe der Haltestelle F1.

Poppelsdorfer Allee/Königstraße/Am Poppelsdorfer Weiher

Wegen einer Kanalverlegung ist die Poppelsdorfer Allee zwischen der Straße Am Poppelsdorfer Weiher und der Königstraße derzeit komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 11. August. Umleitungen sind ausgeschildert. Anlieger können bis zur Baustelle fahren.

Köln-, Friedrich-Wöhler- und Brüsseler Straße

Auf der Kreuzung Köln-, Friedrich-Wöhler- und Brüsseler Straße werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. In diesem Bereich werden beide Fahrbahnen verengt. Die Beeinträchtigungen dauern bis Mitte September.

Ippendorfer Allee

Die Fahrbahn der Ippendorfer Allee wird seit diesem Montag im Bereich Trierer Straße bis Stationsweg saniert. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Am Ende der Sommerferien muss der Abschnitt ein Wochenende lang komplett gesperrt werden, um die Asphaltschicht aufzutragen. Die Sanierung soll bis Freitag, 25. August, abgeschlossen sein.

Dahlmannstraße

Im Bundesviertel rund um den UN Campus baut die Stadt ebenfalls an mehreren Stellen Straßenzüge aus. Zwischen dem Platz der Vereinten Nationen und Stresemann-Ufer wird die Dahlmannstraße unter Vollsperrung umgebaut. Die Bauarbeiten dauern bis Freitag, 6. Oktober.

Kurt-Schumacher-Straße

Zwischen der Einmündung in die Heussallee und der Einmündung in die Heinrich-Brüning-Straße ist die Kurt-Schumacher-Straße seit vergangener Woche bis Dienstag, 10. Oktober, für den Verkehr komplett gesperrt. Die Buslininen 610, 611 und 630 sowie die Nachtbuslinie N 10 nehmen ab sofort eine andere Route. Die Haltestelle „Deutsche Welle“ wird in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen aufgehoben. Fahrgäste können alternativ an der Haltestelle „Heussallee/Museumsmeile“ zusteigen.

Die Haltestelle „Post-Tower“ in Fahrtrichtung Bad Godesberg wird an die Haltestelle „Fritz-Erler-Straße“ der Buslinie 630 verlegt. Die Haltestelle „Heinrich-Brüning-Straße“ wird in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Straße aufgehoben. Die Haltestelle wird jedoch von den Linien 610, 611 und 630 in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof sowie Tannenbusch mit angefahren.