Größtes Einzelsportevent der Welt

Die New England Patriots stehen im Super Bowl.

Bonn. Am Wochenende findet in den USA der 52. Super Bowl statt. Wir listen auf, wo Football-Fans das Ereignis in Bonn öffentlich schauen können.

Von Felix Schröder, 02.02.2018

In der Nacht zu Montag findet der Super Bowl statt, bei dem die beiden besten Teams der National Football League (NFL) gegeneinander antreten. In diesem Jahr spielen die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Mittlerweile ist der Super Bowl bei vielen Sportfans aus Deutschland ein wichtiger Termin im Kalender.

Einige Freunde des ovalen Balls veranstalten Partys mit Hot Dogs und Chicken Wings oder nehmen sich am Tag danach sogar frei. Wir geben einen Überblick, wo Football-Fans das Finale in der Nacht zu Montag öffentlich schauen können.

1 Namenlos Bonn

Was ist besonders?

Neben dem Public Viewing wird es im Vorfeld ein Kneipenquiz zum Sport geben, der in Deutschland immer beliebter wird. Zusätzlich findet ein Beer-Pong-Turnier statt, bevor anschließend um 0.30 Uhr das größte Sportereignis weltweit übertragen wird.

Eintritt: 1,50 Euro für das Quiz

Adresse: Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn

Beginn: 20 Uhr

Weitere Informationen: Facebookseite

2 Kameha Grand Bonn

Was ist besonders?

Bei der "Grand Football Night" im Kameha Grand Hotel sollen "typisch amerikanische Köstlichkeiten" den Zuschauern ein authentisches Flair bieten. Besonderes Highlight: Die Spieler der Bonn Gamecoks werden dabei sein.

Eintritt: 9 Euro (Tickets hier)

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Weitere Informationen: Webseite der Bonn Gamecocks

3 Super Bowl im Dubliner

Was ist besonders?

Humoristisch schreibt die Bar auf ihrer Facebookseite, dass sie in "scharfer Auflösung jeden einzelnen Blutspritzer und jeden Grashalm" auf ihrer Leinwand zeigt. Dazu bieten das Dubliners alle Pitcher vom Fass für acht Euro, Pitcher Bacardi für 22 Euro, Hot Dogs, Nachos mit Käsesauce, hausgemachtes Chili Con Carne und die obligatorischen Chicken Wings an.

Adresse: Maxstraße 18-20, 53111 Bonn

Beginn: 21 Uhr

4 Super Bowl in der Wache

Die Wache zeigt das Spiel auf Pro 7 auf einer Leinwand. Dazu gibt es Baguettes und Whisky zum halben Preis.

Adresse: Heerstraße 145, 53111 Bonn

Beginn: 19 Uhr

5 Super Bowl in der Final Bar

Adresse: Thomas-Mann-Str.3a, 53111 Bonn

Beginn: Einlass ab 0 Uhr

6 Super Bowl im Bla

Auch im Bla wird der Super Bowl gezeigt. Nähere Infos zur Übertragung gibt es jedoch aktuell nicht.

Adresse: Bornheimer Straße 20, 53111 Bonn