Public Viewing

Donna Conley schnürt einen offiziellen Spielball für den 53. NFL Super Bowl. Die Los Angeles Rams werden am 3. Februar in Atlanta gegen die New England Patriots antreten.

Bonn. In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar steigt der 53. Super Bowl in den USA. Auch in Bonn und der Region wollen Football-Fans live dabei sein - hier können Sie das sportliche Großereignis öffentlich verfolgen.

Von Anna-Maria Beekes, 23.01.2019

Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt: das Finale der US-amerikanischen National Football League (NFL), der Super Bowl, der am ersten Sonntag im Februar stattfindet. In der 53. Ausgabe treten in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar (mitteleuropäische Zeit) im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia) die Los Angeles Rams gegen die New England Patriots an.

Auch in Bonn und der Region wollen sich zahlreiche Football-Fans das Duell und natürlich das stets spektakuläre Rahmenprogramm nicht entgehen lassen. Wir listen auf, wo das Finale in der Nacht auf den 4. Februar öffentlich verfolgt werden kann.

1 Super Bowl im Dubliner

Auch 2019 kann im Irish Pub Dubliner an der Maxstraße wieder der Super Bowl in großer Runde geschaut werden. Der Eintritt ist frei und die Leinwand "extra groß", so die Organisatoren. Es gibt Pizza, Flammkuchen und eine "Super-Bowl" mit Wings, Nuggets und Co. Reserviert werden kann per Facebook-Nachricht über die Seite der Bar.

Der Super Bowl 2019 im Dubliner!

Fiebert mit euren Freunden beim größten Einzelsportereignis der Welt mit. Erlebt die ganze Atmosphäre in unserer Arena mit extra großer Leinwand und tollen Snacks. Wir bieten Pizza, Flammkuchen und unsere Super-Bowl mit leckeren Wings, Nuggets etc.

Der Eintritt ist frei!

Reservierungen ab sofort an den Dubliner per PN.

Adresse: Maxstraße 18-20, 53111 Bonn

Beginn: 21 Uhr

2 Kameha Grand Bonn

Echtes Football-Flair soll bei der "Grand Football Night" im Kameha aufkommen: Die Bonn Gamecocks sind in der Super-Bowl-Nacht dabei und wollen das Hotel, so die Ankündigung, in eine "Arena aus Spannung, Sportgeist und US-amerikanischem Footballflair" verwandeln. Dazu gibt es natürlich typisch amerikanisches Essen vom Foodtruck "Lieblingsburger". Der Eintritt zum Public Viewing ist in diesem Jahr frei.

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Beginn: 22 Uhr

Foto: Bonn Gamecocks/Heyen American Football mit den Gamecocks.

3 Super Bowl in der Wache

Die Wache in Bonn zeigt den Super Bowl, und zwar "auf Flat UND Leinwand und alles im sportlichen Blutrausch", wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt. Zu essen gibt es überbackene Baguettes - wem aber nach etwas anderem ist, der darf sich sein eigenes Essen mitbringen.

Adresse: Heerstraße 145, 53111 Bonn

Beginn: 19 Uhr

4 Super Bowl im Bla

Auch im Bla dürfen zum Super-Bowl-Gucken eigene Snacks mitgebracht werden - nur eine Bitte haben die Organisatoren: "bitte keine Fritteusen"! Geöffnet ist für diesen Anlass "solange der Spaß dauert".

Adresse: Bornheimer Straße 20, 53111 Bonn

Beginn: 22.45 Uhr

5 Super Bowl in der Final Bar

Die Final Bar zeigt auch in diesem Jahr wieder den Super Bowl auf großer Leinwand.

Adresse: Thomas-Mann-Str.3a, 53111 Bonn

Beginn: Einlass ab 0 Uhr

6 Super Bowl mit den Troisdorf Jets

Gemeinsam mit dem Cineplex in Troisdorf laden die Troisdorf Jets Footballfans zum Public Viewing im Kino ein. Pro Person gibt es maximal zwei kostenlose Karten im Cineplex oder dienstags und donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr im Geschäftszimmer der Jets im Aggerstadion. Eintritt ist ab 18 Jahren. Verpflegen können sich die Besucher mit Kinosnacks.

Adresse: Am Bürgerhaus 15b, 53840 Troisdorf

Beginn: Einlass ab 23 Uhr

Foto: MLH Eine Begegnung der Troisdorfer Jets mit den Bonn Gamecocks.

7 Super Bowl im Kinopolis

Auch im Bad Godesberger Kinopolis wird der Super Bowl auf der ganz großen Leinwand zelebriert. Das Kino wirbt mit "bequemen Sesseln, tolle Sicht und super Sound". Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich, man kann aber auf der Homepage des Kinopolis einen Ticketalarm einrichten.

Adresse: Moltkestrasse 7-9, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Beginn: 22.40 Uhr

8 Super Bowl in der Kölner Arena

Erstmals veranstaltet in diesem Jahr auch die Lanxess Arena in Köln-Deutz ein Public Viewing zum Super Bowl. Die Berichterstattung von Pro Sieben wird auf dem riesigen Videowürfen in die Halle übertragen, dazu werden ein Moderator sowie ein Football-Experte der Redaktion von ran.de vor Ort sein. Im Innenraum gibt es Eventmodule rund um das Thema Football. In den Werbepause unterhalten Cheerleader und ein DJ die Gäste, und es gibt typisch amerikanische Snacks. Tickets sind für 10 Euro bei Bonnticket erhältlich.