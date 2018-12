GA gelistet

Bonn. In Bonn gibt es einige Anlaufstellen, um das beschädigte Handy reparieren zu lassen. Die Preise und Fähigkeiten der Anbieter variieren stark. Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.12.2018

Nicht aufgepasst und es ist schnell passiert: Das Handy fällt unglücklich herunter und das Display splittert. Dies gehört zu alltäglichen Problemen im 21. Jahrhundert. Wer nicht wochen- oder monatelang mit einem lädierten Display auskommen will, muss nicht gleich ein neues Gerät kaufen. In Bonn haben sich viele Läden auf die Reparatur von Smartphones spezialisiert.

Doch wie zuverlässig sind die Anbieter? Neben den Läden vor Ort bieten auch die Hersteller eigene Reparaturdienste an. 2015 nahm die Stiftung Warentest die verschiedenen Möglichkeiten genauer unter die Lupe und fand heraus, dass nur Apple und Huawei alle Schäden "einwandfrei" beseitigten. "Unabhängige Online-Reparaturdienste können in Einzelfällen eine Alternative sein", schreibt Autorin Simone Vintz.

Doch der Rat von Stiftung Warentest beinhaltet die Warnung: "Angesichts der Nachlässigkeit der Reparaturbranche gilt Vorsicht statt Nachsicht." Gleichzeitig schreibt die Autorin über einzelne Läden, dass sich deren Qualität kaum verallgemeinern lasse. Die eigenen Dienste der Hersteller schnitten 2015 bei dem Test besser ab als unabhängige Dienste wie Phonecare oder Letsfix. Um hohe Kosten bei der Reparatur des Displays zu vermeiden, kann der Kauf einer guten Handyhülle vorsorgen.

Wir haben Anbieter, bei denen man in Bonn das Smartphone reparieren lassen kann, zusammengetragen. Hier die Auflistung:

1 Phonecare Bonn

Dieser Laden gehört zu einer Kette und befindet sich in der Bonner Südstadt. Die Mitarbeiter kümmern sich um Probleme mit der Software oder um defekte Displays. Laut Webseite ist eine Express-Reparatur bereits in 20 Minuten möglich. In Bonn repariert Phonecare alle gängigen Modelle, darunter Samsung, HTC, Sony, Nokia, iPhone und auch iPads. Auf Facebook finden sich überwiegend positive Reaktionen.

Adresse: Jagdweg 2, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung

Kontakt: Inhaber Oliver Lange, 0228-280 42 990, www.phonecare.com

Display-Austausch (iPhone 8): ab 199 Euro (laut Webseite)

2 HandySalon

Der HandySalon befindet sich am Bonner Friedensplatz. Die Mitarbeiter reparieren Geräte der Marken Apple, Samsung, Huawei oder HTC. Die Rezensionen bei Google fallen überwiegend positiv aus.

Adresse: Friedensplatz 16, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr

Kontakt: 0228 94775363, info@handysalon.com, www.handysalon.com

Reparatur Display-Austausch (iPhone 8): 79,90 Euro

3 NOVATEL Handy & iPhone Reparatur Bonn

Novatel, das 2004 gegründet wurde, hat mehrere Filialen in Bonn. Beide Niederlassungen befinden sich in der Kölnstraße. In 20 Minuten, so verspricht der Besitzer, ist eine sofortige Reparatur möglich. Daneben wird eine Online-Reparatur innerhalb 24 Stunden angeboten.

Für Studenten und junge Menschen bis 25 wird hier ein Rabatt von 5 Euro geboten. Die Rezensionen sind auch hier überwiegend wohlwollend. Auf negative Antworten meldet sich der Inhaber teilweise und schildert seine Sicht auf den Fall und bietet teilweise Entschädigungen.

Adresse: Kölnstraße 129-131, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20.30 Uhr

Kontakt: Inhaber Mohammad Isaid, 0228-9695432, info@novatelbonn.de, www.novatelbonn.de

Display-Austausch (iPhone 8): 79,90 Euro

Weitere Filiale: Kölnstraße 1, 53111 Bonn; 0228 7218 73 73

4 Handyarzt

Die beiden Filialen befinden sich in der Oxfordstraße und am Kaiserplatz. Auch hier wird ein Expressservice angeboten, bei dem das Smartphone innerhalb von einer Stunde repariert werden soll. Zudem können Kunden hier kostenlos ihren Akku überprüfen lassen, wenn dieser an Leistung verloren hat.

Studenten erhalten bei Vorzeigen des Studentenausweises einen Nachlass von fünf Euro. Apple, Samsung, Sony, LG, Huawei und Htc gehören zu den Herstellern, die beim Handyarzt repariert werden. Auch dieser Shop wird gut bewertet. Bei negativen Rezensionen fühlen sich auch hier die Macher verantwortlich zu antworten.

Adresse: Oxfordstr. 19c, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

Kontakt: 0228 94557597,

Reparatur Display-Austausch (iPhone 8): 99 Euro

Weitere Filiale: Kaiserplatz 18, 53113 Bonn, Telefon: 0228 96690779

5 Fonpoint Handywerkstatt

Der Fonpoint in Bonn mit seinen zahlreichen Filialen bietet Reparaturen für die Marken Apple, Samsung, Huawei und Sony an.

Adresse: Theaterstraße 18, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 0228 9610 3200, mail@fonpoint.de, www.fonpoint.de

Reparatur Display-Austausch (iPhone 8): 159 Euro

Weitere Filialen:

Wenzelgasse 6, 53111 Bonn

Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Rochusstraße 230 - 234, 53123 Bonn

Hauptstraße 41, 53359 Rheinbach

Berliner Str. 32 - 34, 53879 Euskirchen

Uhlstraße 100, (Giesler Galerie) 50321 Brühl

6 Handy Klinik Siegburg

Die Handy Klinik, die sich beim Siegburger Bahnhof befindet, bietet eine kostenlose Diagnose vor Ort an. Seit der Eröffnung im August 2016 kaufen sowie verkaufen die Mitarbeiter Geräte. Bei der Reparatur werden die Geräte von Apple, Samsung, HTC oder Sony berücksichtigt.

Adresse: Europaplatz 3, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr sowie 15.30 bis 18 Uhr

Kontakt: 02241-8994265, info@handykliniksiegburg.de,

Reparatur Display-Austausch (iPhone 8): 179,90 Euro

Die Ermittlung der Preise wurde am 7. Dezember erhoben, um einen preislichen Eindruck zu geben. Selbstverständlich gibt es keine Gewähr auf diese Zahlen zu späteren Zeitpunkten.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Reparaturläden in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Laden in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.