GA gelistet

Bonn/Region. Kegeln war einst eine Art Volkssport. In Bonn und der Region gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Beliebtheit des Kegelns wieder aufleben zu lassen. Der GA gibt einen Überblick über Spielregeln und Kegelbahnen in Bonn und der Region.

Ein geselliger Abend auf der Kegelbahn - Diese in den 70er Jahren sehr beliebte Beschäftigung der Deutschen gerät so langsam in Vergessenheit. Doch von der Bildfläche ist der Sport in Bonn und der Region noch lange nicht verschwunden: In zahlreichen Lokalen kann man noch Kegelbahnen mieten und mit seinen Freunden ein Spielchen wagen.

Infos für Kegelanfänger

An einem Abend unter Keglern werden immer mehrere Spielarten gespielt. Die Kegler nennen sich übrigens untereinander "Kegelbrüder" oder "Kegelschwestern". Beim Kegeln können beliebig viele Spieler teilnehmen. Der Ruf unter den Sportlern lautet "Gut Holz, gut Holz, gut Holz". Der wird immer dann gerufen, wenn jemand einen besonders guten Wurf hingelegt hat.

Man kann aber auch im Spiel Strafen kassieren. Eine Strafe kann etwa sein, dass man eine Runde ausgeben muss oder ein Strafgeld in eine Gemeinschaftskasse einzahlen muss. Bei folgenden Fehlern wird die Strafe fällig:

Am Anfang der Kegelbahn ist eine Leine gespannt an der eine Klingel hängt. Wer die Schnur mit seiner Kugel beim Wurf berührt oder die Glocke zum klingeln bringt, bekommt eine Strafe

Landet die Kugel in der Rinne neben der Bahn, muss man zahlen

Rollt eine Kugel auf der Bahn zu langsam, darf ein anderer Mitspieler hinterher rennen und sie einfangen. Schafft er es, dann muss der langsame Werfer eine Strafe zahlen

Ist man unaufmerksam und verpasst seinen Spielzug, wird man bestraft.

Foto: dpa Ein Kegler setzt zum Wurf an.

Spielarten im Kegeln

An der Kegelbahn kann man unzählige verschiedene Spielarten spielen. Dabei kann man als Einzelkämpfer oder in Mannschaften antreten. Hier sind einige Spiele zum Ausprobieren:

Einzelspiele beim Kegeln 15 Abwärts Es wird reihum gespielt, pro Runde hat man einen Wurf. Insgesamt spielt man zehn Runden. Jeder Spieler hat 15 Startpunkte, die er im Laufe des Spiels abbauen muss, um auf Null zu kommen. Derjenige der zuerst bei Null angekommen ist, gewinnt. Bei einem Wurf muss man mindestens vier Kegel umwerfen. Schafft man genau vier, bleibt das Punktekonto unverändert. Schafft man mehr als vier Kegel, kann man Punkte abbauen: Die Differenz zwischen Vier und den umgeworfenen Kegeln wird vom Punktestand abgezogen. Man kann aber auch wieder Punkte dazu bekommen: Wirft man weniger als vier Kegel um, wird die Differenz zwischen Vier und den umgeworfenen Kegeln auf den Punktestand draufgerechnet.

Schneckentempo Jeder Spieler hat, wenn er an der Reihe ist, zehn Würfe hintereinander. Die Spieler müssen versuchen, die Kegel mit so vielen Würfen, wie möglich abzuräumen, also bestenfalls mit zehn Würfen. Gewonnen hat derjenige, der die meisten Würfe gebraucht hat um alle Kegel umzuwerfen. Wenn die Kugel in der Rinne landet oder gar keinen Kegel trifft, zählt der Wurf nicht. Bestenfalls fällt bei jedem Wurf ein Kegel.

81 Abwärts Jeder Spieler startet mit 81 Punkten, die er so schnell wie möglich abbauen muss. Das Spiel geht reihum, jeder Spieler hat pro Runde einen Wurf. Die Anzahl der umgeworfenen Kegel wird von dem Punktestand abgezogen. Die Kegler müssen genau auf Null Punkte kommen. Wirft einer unter Null, werden die Kegel, die zu viel umgeworfen wurden, wieder auf die Punktzahl addiert. Der Spieler, der zuerst seine Punkte abgebaut hat, gewinnt.

Mannschaftsspiele beim Kegeln Sterngucker Vor dem Start werden beliebig viele Mannschaften festgelegt. Jeder Spieler in der Mannschaft darf in einer Rund drei Mal hintereinander werfen. Gespielt werden insgesamt fünf Runden. Alle Spieler einer Mannschaft werfen hintereinander ihre drei Würfe. Bevor der Spieler wirft, muss er für alle seine Versuche eine Vorhersage treffen, wie viele Kegel er umwirft. Die drei Vorhersagen müssen verschieden sein. Schafft der Spieler es, mit seinen Würfen die Vorhersagen zu erfüllen, werden die umgeworfenen Kegel auf dem Mannschaftskonto als Punkte gutgeschrieben. Die Mannschaft mit den meisten Punkten am Ende des Spiels, gewinnt.

Schnapszahl Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Die Mannschaften müssen so schnell wie möglich auf 100 Punkte kommen. Punkte bekommen sie für umgeworfene Kegel. Auf dem Weg zu 100 Punkten dürfen die Mannschaften jedoch keine Schnapszahl erreichen. Kommt die Mannschaft auf eine Schnapszahl, muss sie wieder bei Null anfangen. Die Mannschaften wechseln sich nach jedem Wurf ab. Reihum wirft jeweils ein Spieler aus einer Mannschaft.

Bauernaufstand Bauern sind beim Kegeln die jeweils ganz rechts und ganz links stehenden Kegel. Vor dem Spiel werden beliebig viele Mannschaften gebildet. Es werden insgesamt fünf Runden gespielt. Die Mannschaft, die nach den fünf Runden die meisten Kegel umgeworfen hat, gewinnt. Die Mannschaften haben pro Runde jeweils zwei Würfe. Gewertet werden die umgefallenen Kegel nur, wenn mindestens ein Bauer beim Wurf umgefallen ist. Die Bauern werden jedoch nicht in die Punktzahl mit eingerechnet. Wirft man also vier Kegel inklusive einem Bauern um, zählt der Wurf und man bekommt drei Punkte.

Kegelbahnen in Bonn und der Region

Café und Restaurant Lambertus-Stube , Lambertusweg 1, 53121 Bonn, Öffnungszeiten: Di-Sa 10:30-14 Uhr und 16:30-1 Uhr, Terminabsprache unter 0228/663261

, Lambertusweg 1, 53121 Bonn, Di-Sa 10:30-14 Uhr und 16:30-1 Uhr, unter 0228/663261 Restaurant Casa Bella Italia , Gielgenstraße 11, 53229 Bonn, Öffnungszeiten: So 11:30-14:30 und 17-22:30 Uhr, Mi-Sa 17-22:30 Uhr, Terminabsprache unter 0228/9482676

, Gielgenstraße 11, 53229 Bonn, So 11:30-14:30 und 17-22:30 Uhr, Mi-Sa 17-22:30 Uhr, unter 0228/9482676 Traditionsgaststätte Op De Miel , Kölnstraße 175, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: täglich von 16-1 Uhr, Terminabsprache unter 0228/6295915 oder unter Heinz@opdemiel.de

, Kölnstraße 175, 53111 Bonn, täglich von 16-1 Uhr, unter 0228/6295915 oder unter Heinz@opdemiel.de Restaurant Anno , Kölnstraße 47, 53111 Bonn, Öffnungszeiten: Mo-Do und Sa 17-1 Uhr, Fr 17-3 Uhr, So 18-1 Uhr, Terminabsprache unter 0228/654074

, Kölnstraße 47, 53111 Bonn, Mo-Do und Sa 17-1 Uhr, Fr 17-3 Uhr, So 18-1 Uhr, unter 0228/654074 Gasthaus Nolden , Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn, Öffnungszeiten: Mo-Sa 11:30-14 Uhr und ab 16:30 Uhr, So 11-14 Uhr und ab 17 Uhr, Terminabsprache unter 0228/623304

, Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn, Mo-Sa 11:30-14 Uhr und ab 16:30 Uhr, So 11-14 Uhr und ab 17 Uhr, unter 0228/623304 Gasthaus Zum Alten Stallberg , Zeithstraße 336, 53721 Siegburg, Öffnungszeiten der Kegelbahn: Fr und Sa 17-20 Uhr, So 20-23 Uhr, Terminabsprache unter 02241/382622

, Zeithstraße 336, 53721 Siegburg, Fr und Sa 17-20 Uhr, So 20-23 Uhr, unter 02241/382622 Restaurant Buisdorfer Hof , Oberdorfstraße 36, 53757 Buisdorf, Öffnungszeiten: Di-Fr 12-14 Uhr und 17-22 Uhr, Sa und So 12-22 Uhr, Terminabsprache unter 02241/9713650

, Oberdorfstraße 36, 53757 Buisdorf, Di-Fr 12-14 Uhr und 17-22 Uhr, Sa und So 12-22 Uhr, unter 02241/9713650 Hotel und Restaurant Bürgerhof , Kölnstraße 67, 53757 Sankt Augustin, Öffnungszeiten: Di-So 11.30-14:30 Uhr und 17:30-22:30 Uhr, Terminabsprache unter 02241/29867

, Kölnstraße 67, 53757 Sankt Augustin, Di-So 11.30-14:30 Uhr und 17:30-22:30 Uhr, unter 02241/29867 Restaurant Rustika, Mendener Str. 27, 53840 Troisdorf, Öffnungszeiten: täglich 11.30-14 Uhr und 17-23 Uhr, Terminabsprache unter 02241/804030

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Kegelbahnen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Kegelbahn in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.