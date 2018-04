GA gelistet

Bonn/Region. Ob als Profi oder als Amateur, bei einer Partie Billard in einer Kneipe oder in einem Center kommt meist gute Stimmung auf. Wir zeigen, wo man sich in Bonn und der Region mit seinen Freunden am Billardtisch messen kann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Viele Nachtschwärmer verbinden einen Bar-Besuch gerne mit ein bisschen Aktivität. Hier kann Billard neben Kartenspielen oder Darts zu einer willkommene Abwechslung werden. Andere gehen es gerne sportlich an und spielen Billard in einem Center. Dort haben die Spieler eine Auswahl an Billardtischen. Der GA listet Orte in Bonn und der Region auf, wo man eine Partie spielen kann.

1 Musiktruhe

Die Musiktruhe in der Altstadt hat in der Bonner Bar-Szene schon Kultstatus. Seit 1988 gibt es die Rock- und Blueskneipe. Der ganz in Holz verkleidete Raum bietet neben zahlreichen Sitzplätzen an der 18 Meter langen Theke auch einen Billardtisch. Dieser ist unter den Gästen sehr beliebt.

Ort: Maxstraße 40, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Do 20 bis 1 Uhr, Fr & Sa 20 bis 3 Uhr

Kontakt: 0228/693931, info@musiktruhe-bonn.de, musiktruhe-bonn.de

2 James Joyce

Das James Joyce in der Innenstadt bietet eine typisch rustikale Pub-Atmosphere. Auf viele Räume verteilt, tummeln sich jeden Abend zahlreiche Gäste in dem Irish Pub und genießen ihren Cider oder Guiness. Doch nicht nur die Getränke tragen zur guten Stimmung bei, an einem Billardtisch lassen sich diverse Partien spielen.

Ort: Mauspfad 6-10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Fr 17 bis 3 Uhr, Sa & So 15 bis 3 Uhr

Kontakt: 0228/18032209

3 Café Giornale

Das Café Giornale findet man, ein wenig versteckt, in der Kaiserpassage. Dort gibt es eine große Auswahl an Cocktails. Die Karte bietet rund 50 verschiedene Drinks an. Wer nach oder während des Cocktail-Trinkens Lust auf ein bisschen Aktivität bekommt, hat es nicht weit zum roten Billardtisch des Cafés.

Ort: Kaiserplatz 18, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-So 11 bis 1.30 Uhr

Kontakt: 0228 36035697, info@royal-bistro.de

4 Billardcenter Hangelar

Im Gegensatz zu den Kneipen, muss man im Billardcenter Hangelar nicht auf einen Billardtisch warten. 25 Pooltische und sieben Snookertische warten darauf bespielt zu werden. Hier steht das Spielen im Vordergrund. An einer Bar kann man sich nebenbei mit Getränken eindecken.

Ort: Kölnstraße 4, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Mo-Do 16 bis 24 Uhr, Fr 16 bis 1 Uhr, Sa 14 bis 1 Uhr, So 14 bis 24 Uhr

Kontakt: 02241/203999, billardcenter-hangelar.de

5 Pin-Up Bowling

Wer zum Pin-Up Bowling-Center in Bornheim fährt, dann wahrscheinlich vorwiegend um Bowling zu spielen. Billard-Fans werden aber auch fündig. Sie können sich hier an einen der mehreren Pool-Billardtischen vergnügen.

Ort: Johann-Philipp-Reis-Straße 7, 53332 Bornheim

Öffnungszeiten: Mo-Do 12 bis 23 Uhr, Fr & Sa 12-2 Uhr, So 9-22 Uhr

Kontakt: 02222/939490, info@pinup-bowling.de, pinup-bowling.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Ort in der Auflistung? Schicken sie uns eine Email an online@ga-bonn.de.