GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Hier kann man für wenig Geld in Bonn essen gehen 2. Asiatische Küche 3. Italienische Küche 4. Cafés und Mensen 5. Schwerelos, Quiet Man und Iss Dich Glücklich

Bonn. Wer für wenig Geld essen gehen möchte, aber ein Restaurant einem Imbiss vorzieht, hat es oft schwer, passende Angebote zu finden. In Bonn sind einige preiswerte Restaurants zu finden, die hier aufgelistet wurden.

Von Sophie Hamann, 25.10.2017

Gutes Essen muss nicht immer teuer sein - auch für wenig Geld bekommt man in Bonn leckere Snacks und ganze Gerichte. Ob Schnitzel, italienisch oder ausgefallenere Kreationen, wir haben einige Restaurants zusammen gestellt, bei denen man für unter zehn Euro essen kann. Wer doch lieber die Imbissbude für Zwischendurch sucht, wird hier fündig.

1 BurritoRico

In direkter Nähe zum Hauptbahnhof und Friedensplatz liegt das Restaurant mit mexikanisch-kalifornischer Küche. Im Angebot: Burritos, Quesadillas, Tacos und Nachos. Die Besonderheit: Während des Bestellvorgangs kann man über die einzelnen Zutaten entscheiden und nach Wunsch das ein oder andere weglassen oder hinzufügen, da die Mitarbeiter die Gerichte immer frisch zubereiten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 22 Uhr, Samstag: 12.30 bis 22 Uhr, Sonntag: 13 bis 21 Uhr

Adresse: Thomas-Mann-Straße 20, 53111 Bonn

Website: www.burritorico.com

2 Cassius Garten

Wer nichts gegen Selbstbedienung einzuwenden hat, kann bei dem direkt am Bahnhof gelegenen Restaurant Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen genießen. Das Restaurant hat auch Veganes und Vegetarisches im Angebot und arbeitet ausschließlich mit naturbelassenen Lebensmitteln.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 20 Uhr, Samstag: 11 bis 20 Uhr

Adresse: Maximillianstraße 28d, 53111 Bonn

Website: www.cassiusgarten.de

Foto: Horst Müller Helles Holz und viel Platz: Cassius Garten

3 Taj India Restaurant

Wer gerne indisch essen gehen möchte, dem bietet das Taj India ein umfangreiches Menü der nordindischen Küche an. Von Vorspeisen wie Linsenfladen bis Hauptgerichte wie Lammbraten in Kokos-Sahnesauce, gibt es für unter zehn Euro Speisen.

Öffnungszeiten: täglich: 11.30 bis 14.30 und 17.00 bis 23.00 Uhr, Montag: Ruhetag

Adresse: Kölnstraße 49, 53111 Bonn

Website: www.taj-inida.de

4 KostBar

Die KostBar ist ein Angebot des Caritasverbandes in Bonn, das arbeitlosen Menschen neue Perspektiven öffnen soll. Neben täglich wechselnden Suppen gibt es in dem Restaurant auch selbst gebackenen Kuchen und verschiedene Salate. In recycelbaren Verpackungen kann man das Essen auch mitnehmen, oder aber das KostBar-Mobil nutzen, das montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Bonn steht.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 16 Uhr

Adresse: Riesstraße 2a, 53113 Bonn

Website: Facebook-Auftritt, Website