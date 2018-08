Blutspenden nach wie vor unbeliebt

Bonn/Köln. Im Sommer nimmt die Bereitschaft Blut zu spenden deutlich ab. Blut wird aber nach wie vor händeringend benötigt. Wer sich also dazu berufen fühlt, findet hier eine Übersicht der Blutspendezentren in Bonn und der Region.

Von Alina Remer, 03.08.2018

Wer 18 Jahre alt ist und keine gesundheitlichen Probleme hat, darf in Deutschland sein Blut spenden. Doch wie eine aktuelle Umfrage von "Ipsos" zeigt, ist die Spendenbereitschaft hierzulande sehr gering. So belegt Deutschland den 13. Platz unter 28 Ländern, deren Zahlen für die Umfrage ausgewertet wurden. Auf den ersten drei Plätzen befinden sich Saudi-Arabien, Indien und China. Dabei wird in Deutschland täglich das Blut von rund 15.000 Spendern benötigt.

Da die Menschen immer älter werden, wird automatisch mehr Blut für die medizinische Versorgung benötigt. Ältere Menschen können zudem nicht unbegrenzt spenden. In Deutschland wird ab dem vollendeten 72. Lebensjahr individuell nach dem Gesundheitszustand des Spenders entschieden, ob eine Blutabnahme weiterhin unbedenklich ist. Dass die Spendenbereitschaft aufgrund der Hitze vor allem in den Sommermonaten abnimmt, ist bekannt. In manchen Kliniken werden bereits Eis-Gutscheine verteilt, um den freiwilligen Spendern einen Anreiz zu bieten.

Wer dennoch gerne Blut spenden möchten, findet hier eine Übersicht der Blutspendezentren in Bonn und der Region.

Universitätsklinikum Bonn

In Bonn kann man unter anderem im Universitätsklinikum Blut spenden. Die aktuelle Spenderzahl beträgt 6.701 Spender (Stand 3. August). Doch allein die Patienten des Klinikums benötigen pro Jahr bis zu 28.000 Spenden Blut.

Adresse: Sigmund-Freud-Straße 25, Gebäude 43, 53127 Bonn

Öffnungszeiten: Montags und freitags (auch mit Termin) von 7.30 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr

Informationen: Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (0228)28715174 oder auf der Homepage des Blutspendedienstes.

Aufwandsentschädigung: ja

Deutsches Rotes Kreuz des Kreisverbandes Bonn e.V.

Das Deutsche Rote Kreuz des Kreisverbandes Bonn e.V. hat verschiedene Zweigstellen, in denen man zu unterschiedlichen Terminen das ganze Jahr über Blut spenden kann.

Adresse: Endenicher Straße 131, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Die Termine für die Spenden wechseln im Laufe des Jahres. Informationen über einzelne Termine finden Sie deshalb hier und unter der Rufnummer (0228)98310

Aufwandsentschädigung: nein

Haema Blutspendezentrum

Das Haema Blutspendezentrum befindet sich mitten in der Bonner Innenstadt, in der Cassius-Bastei im zweiten Obergeschoss. Dort kann jeder seine Spende abgeben.

Adresse: Poststraße 19, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr

Informationen: Weitere Informationen finden Sie hier und unter der Rufnummer (0228)8509740

Aufwandsentschädigung: ja

Deutsches Rotes Kreuz-Blutspendezentrum Köln

Im DRK-Blutspendezentrum kann man direkt am Neumarkt, mitten im Herzen von Köln, Blut spenden.

Adresse: Neumarkt 1D, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montags bis freitags, von 12 bis 19 Uhr

Informationen: Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (0221)27098794 und auf der Homepage des Blutspendezentrums

Aufwandsentschädigung: nein

Krankenhaus Merheim

Das Krankenhaus Merheim bietet dreimal in der Woche ebenfalls einen Blutspendedienst an

Adresse: Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln

Öffnungszeiten: Montags von 12 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 13.30 bis 20 Uhr, freitags von 7 bis 11 Uhr

Informationen: Weitere Informationen finden Sie hier und unter der Rufnummer (0800)8907372

Aufwandsentschädigung: ja

Uniklinikum Köln

Das Uniklinikum Köln verfügt über eine eigene Blutspendezentrale und erhält pro Jahr rund 30.000 Vollblutspenden.

Adresse: Kerpener Str. 62, 50937 Köln

Öffnungszeiten: Montags, dienstags und mittwochs, von 12 bis 20 Uhr, donnerstags bis samstags, von 7.30 bis 14 Uhr

Informationen: Weitere Informationen finden Sie hier und unter der Rufnummer (0221)4784805

Aufwandsentschädigung: ja

City-Blutspende in der Kölner Innenstadt

In den Räumlichkeiten der City-Blutspende, direkt gegenüber den WDR-Arkaden, können Sie ebenfalls Blut spenden.

Adresse: Breite Straße 2-4, 2. Etage, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montags von 12 is 18.30 Uhr, dienstags von 13.30 bis 20 Uhr und donnerstags von 12 bis 18.30 Uhr

Informationen: Weitere Informationen finden Sie unter der Rufnummer (0221)7166894

Aufwandsentschädigung: ja