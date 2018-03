GA gelistet

BONN. Waschanlagen gibt es an nahezu jeder Tankstelle. Doch nicht jeder möchte eine Maschine die Arbeit machen lassen. Der GA listet einige Selbstbedienungswaschanlagen (SB) in Bonn auf.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm wärmere Temperaturen. Höchste Zeit also, den Winter endgültig hinter sich zu lassen. Das gilt auch für das Auto, auf dem sich über die vergangenen Monate allerlei Schmuck und Streusalzreste angesammelt haben. Eine Fahrt in die Waschanlage ist dafür eine Option. Eine andere ist der Besuch einer SB-Waschanlage. Der GA zeigt, wo solche in Bonn zu finden sind.

1 Knauber SB-Waschanlagen

Der Hobbymarkt Knauber bietet Autofahrern in Bonn gleich mehrere Möglichkeiten, den Pkw von eigener Hand zu waschen. Einkauf und Autowäsche können hier also direkt aufeinander folgen. Neben dem Standort in der Bonner Weststadt, an dem sieben Waschboxen sowie ein Freiwaschplatz zu finden sind, gibt es auch SB-Waschanlagen an der Königswinterer Straße in Beuel sowie der Koblenzer Straße in Bad Godesberg.

Adresse: Endenicher Straße 92, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Mo - Sa durchgehend geöffnet, an Sonn- und Feiertagen geschlossen

Weitere Infos: www.knauber.de

2 Top Wash

Vier Waschboxen bietet Top Wash seinen Kunden in Bonn-Dransdorf. Zusätzlich gibt es dort auch eine Waschstraße. Ein weiterer Standort befindet sich in Bonn-Pützchen, Am Weidenbach 27. Zu beachten: Top Wash weist daraufhin, dass die Anlage je nach Witterung oder Wetterverhältnissen früher schließt.

Adresse: Wolfgang-Paul-Straße 2, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Winterzeit: Mo - Sa 8-19 Uhr, Sommerzeit: 7.30-20 Uhr

Weitere Infos: www.topwash.de

3 Boxenstopp-Bonn

Im Look einer Boxenstopp-Anlage im Motorsport präsentiert sich Boxenstopp-Bonn in Bad Godesberg. Neben acht Waschboxen stehen den Kunden auch acht Staubsaugerplätze zur Verfügung.

Adresse: Mainzer Straße 324, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Sa 6-22 Uhr

Weitere Infos: www.boxenstopp-bonn.de

Warum Waschanlagen in NRW sonntags geschlossen sind In Nordrhein-Westfalen sowie einigen anderen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Niedersachsen und Berlin, ist das Autowaschen am Sonntag verboten. Hintergrund ist das Sonn- und Feiertagsgesetz. Das sieht vor, dass öffentlich wahrnehmbare Arbeiten verboten sind. Tankstellen dürfen zwar öffnen, allerdings nur Kraftstoffe und ihre Produkte verkaufen. Waschstraßen oder auch SB-Waschanlagen müssen geschlossen bleiben. Sie sieht das Gesetz als öffentlich wahrnehmbare Arbeiten an. Das gilt übrigens auch für die Autowäsche auf dem eigenen Grundstück. Darauf weist auch die Stadt Bonn hin.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an SB-Waschanlagen in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine SB-Waschanlage in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.