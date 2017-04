Frühlingswetter in Bonn und der Region

Bonn. Grillen auf öffentlichen Grünflächen ist in Bonn unter Einhaltung bestimmter Vorgaben erlaubt. Im Hofgarten, am Juridicum und am Poppelsdorfer Schloss ist es verboten.

09.04.2017

Nach der neuen Straßenordnung ist nur noch das offene Feuermachen verboten. Ein schöner Standplatz für den Grill ist auf allen Flächen im Abstand bis zu 100 Metern zum Waldrand und 25 Metern zu Wohngrundstücken sowie unterhalb von und in einem Abstand von weniger als zwei Metern zu Baumkronen weiterhin zu finden. Die Universität Bonn hat das Grillen auf ihren Flächen (Hofgarten, an der Poppelsdorfer Allee, am Juridicum oder am Poppelsdorfer Schloss) generell verboten.

Grillplätze in Bonn und der Region Grillplätze im Rheinauenpark, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn: Ohne vorherige Reservierung nutzbar, zwölf offene Feuerstellen mit Steinbänken im Halbkreis, mit Grillrost versehen, nur dort ist Grillen im Park erlaubt. An diesen Plätzen gibt es ausreichend Müllcontainer, sie sollen sauber hinterlassen werden. Der Park darf nicht mit dem Auto befahren, Musikanlagen dürfen nicht aufgestellt werden, Hunde nur angeleint geführt werden, ab 22 Uhr Nachtruhe.

Grillplätze im Freizeitpark Rheinbach, Münstereifeler Straße, 533359 Rheinbach Wenige frei zugängliche Grillplätze, viele Hütten im Naturpark Rheinbach können privat gemietet werden, wie die Grillhütte des Heimatvereins Alfter im Jakob Wahlen Park, Vermietung unter 0 22 22/35 35, Mietpreis 70 Euro, keine Kaution, keine Vermietung an Sonntagen, an der Grillstelle gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten. Weitere Infos: 02 28/1 08 41 oder www.naturpark-rheinland.de

Grillplatz der Waldfreunde Duisdorf, Wesselheideweg, 53123 Bonn-Duisdorf. Großer Grill, Getränkeausgabe, Platz für Musik und Tanz, überdacht, 17 Tische und Bänke für circa ca. 160 Sitzplätze, Stromanschluss, Toilettennutzung, Müll muss selber entsorgt werden, Bereitstellung von Kühlgeräten nach Absprache, Grillplatz darf nur mit einem Auto befahren werden, Musik darf nicht zu laut sein, Platz kann je nach Personenzahl für 65 bis 160 Euro pro Tag gemietet werden. Ansprechpartner: Werner Knips, 02 28/62 34 11, www.waldfreunde-duisdorf.de

Grillplatz am Sportplatz Oberer Lyngsberg, Philosophenring, 53177 Bonn-Heiderhof. Der Grillplatz kann ohne vorherige Reservierung genutzt werden, am Wochenende stark frequentiert. Schlüssel für die Sanitäranlagen: Stadt Bonn: Herr Knieps, 02 28/77 32 33 oder michael.knieps@bonn.de

Grillplatz mit Schutzhütte, Am Hardtweiher im Ennert, Pützchens Chaussee, Oberkasseler Straße, 53229 Bonn. ,Anmeldung erforderlich, zwei Nutzungszeiten: 10-15 Uhr, 16 bis 21 Uhr, Kaution 50 Euro, Kindergruppen mit bis zu 20 Erwachsenen zahlen 25 Euro Nutzungsgebühr, andere Gruppen bis 20 Personen 40 Euro, bis 50 Personen 50 Euro, über 50 Personen, 80 Euro Nutzungsgebühr, zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe, mobile Toilette kann bestellt werden. Bürgerverein Holzlar, Johannes Reck 02 28/48 02 29, bvholzlar@t-online.de, www.bonn-holzlar.de

Sankt Florian Grillplatz „Im Stumpeberg“, Nähe Schule/Schwimmbad, 53343 Wachtberg-Berkum Hütte mit Wasseranschluss, Spültheke, Kühlschränken, Toiletten, Hütte mit Holzkohle-Schwenkgrill, Bänke und Tische, Zeltdach, Feuerstelle für Lagerfeuer, zehn Bierzeltgarnituren, Stehtische, beleuchtet, Musikanlagen dürfen betrieben werden, ab 22 Uhr Nachtruhe, Mietgebühr bei bis zu 74 Personen 110 Euro, ab 75 Personen 160 Euro, Kaution 100 Euro. Freiwillige Feuerwehr Berkum; Dirk Schmickler 0151/22283689; info@grillplatz-berkum.de; www.grillplatz-berkum.de.

Grillplatz Alfter Witterschlick, Servaisstraße, 53347 Alfter-Witterschlick, MGV „Rheingold“ Witterschlick Platz im Kottenforst mit Strom, fließendem Wasser und Toiletten. Nur mit Terminabsprache zu nutzen. Nutzungsgebühr bei 15 Personen 60 Euro, jede weitere Person kostet einen Euro, jedes weitere Kind 50 Cent. Im Preis enthalten sind ein Müllsack und ein Holzgestell zum Grillen. Karl J. Norden 0228/642526, mgv-witterschlick@email.de.

Grillplatz Rheinbach-Flerzheim, Am Sportplatz Flerzheim, 53359 Rheinbach-Flerzheim. Verschönerungsverein Flerzheim, Ansprechpartner Achim Bieberstein, 0 22 25/1 62 53 oder mobil 0171/6170167oder unter www.verschoenerungs-verein-flerzheim.de

Beim Grillen müssen geeignete Grills verwendet und ein ausreichender Abstand zum Boden eingehalten werden, damit dieser nicht beschädigt und ein Ausbreiten des Grillfeuers verhindert wird. Außerdem dürfen nur die zum Grillen handelsüblichen Brennstoffe verwendet werden.

Spiritus oder andere flüssige Grillanzünder sind verboten. Außerdem ist das Grillfeuer ständig zu beaufsichtigen und muss beim Verlassen des Grillplatzes oder bei starkem Wind vollständig gelöscht werden. Die Grillasche und Grillabfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Dies gilt für alle städtischen Grünflächen außer auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen, auf Hundefreilaufflächen und in Zieranlagen (Japanischer Garten, Rosengarten, Blindengarten, Deutscher Garten im Freizeitpark Rheinaue). Ausgenommen sind außerdem folgende Flächen: Baumschulwäldchen (Weststadt), Bürgerpark Oberkassel, Park am Ortsteilzentrum Dottendorf, Apfelallee (Venusberg), Am Hölder (Röttgen), Panoramapark (Rüngsdorf), Redoutenpark und Stadtpark (beide Bad Godesberg) und Drachensteinpark (Mehlem). (ga)