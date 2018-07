Gegen die Hitze

Bonn/Region. Schon seit November 2016 gibt es einen Wasserspender auf dem Bonner Marktplatz. Aber was viele nicht wissen: An vielen Stellen in Bonn und der Region können sie Trinkwasser abfüllen. Das sind die Standorte.

Ein langgehegter Wunsch vieler Markthändler und auch Kunden ist vor fast zwei Jahren in Erfüllung gegangen: Seit November 2016 steht auf dem Marktplatz ein Trinkwasserspender bereit, an dem man nicht nur seinen Durst stillen, sondern auch an den Marktständen gekauftes Obst noch vor Ort waschen und verzehren kann.

Der Wasserspender freut nicht nur die Bürger, sondern erfüllt obendrein einen guten Zweck: Er stammt von der Organisation „Join the pipe“, die sich zum Ziel gesetzt, die Trinkwasserversorgung weltweit zu verbessern.

Für jede Wasserstation, die in Europa aufgestellt wird, finanziert sie ein Wasser- und Hygieneprojekt in einem Entwicklungsland. Bonn ist als eine der ersten Städte bundesweit diesem Projekt beigetreten. „Ich hoffe sehr, dass Bonn für viele Städte und Gemeinden ein Vorbild ist, so dass diese unserem Beispiel folgen und auch Wasserstationen aufstellen“, sagte Oberbürgermeister Sridharan. Und es gibt dazu noch eine gute Nachricht: Die Zapfsäule ist frostsicher und kann nach Angaben der Stadt auch in den Wintermonaten betrieben werden.

Aber nicht nur diese Organisation setzt sich für Trinkwasser ein. Auch "Refill Deutschland" hat ein Ziel vor Augen. Mit ihren "Refill-Stationen" möchte sie Plastikmüll vermeiden. Statt an einem Kiosk eine Flasche Wasser zu kaufen, gibt es an den verschiedenen Standorten die Möglichkeit, die selbst mitgebrachte Wasserflasche mit Leitungswasser aufzufüllen.

Alleine in Bonn und der Region gibt es zwölf dieser Stationen. In der Innenstadt sind vier Stationen zu finden. Eine bei der Ladenkette Lush, eine bei dem Outdoor-Sportgeschäft Unterwegs Bonn, eine in der Nähe des Hauptbahnhofs beim Bio-Supermarkt Basic und eine in der Rosentalstraße.

Zwei weitere Trinkwasserstationen sind in der Bonner Nordstadt zu finden. Der Bonner Kunstverein hat eine der beiden Stationen aufgestellt. Bei der Salutara Praxisgemeinschaft für Physiotherapie steht der andere.

Auch in Bad Godesberg gib es zwei Refill-Stationen. Einer der beiden ist der Trinkwasserbrunnen am Theaterplatz. Die zweite steht bei Florence Naturfaserstoffe.

In Beuel steht eine Station bei BonnLab. Küdinghoven verzeichnet ebenfalls eine Station. Diese steht bei der gemeinnützigen Einrichtung Initiative Torus. Coworking Bonn bietet eine der Trinkwasserstationen in Poppelsdorf an. Die Holzlarer Apotheke in Holzlar hat ebenfalls eine Refill-Station.

Aber nicht nur in Bonn finden sich die Trinkwasserstationen wieder. Auch in Bornheim steht eine der Stationen: Bei der Alternativen Heizungs- und Energietechnik in der Nelkenstraße. In Lohmar findet sich bei der Linden Apotheke in der Hauptstraße eine der Stationen. In Köln kommen knapp 50 weitere Refill-Stationen hinzu.

Darüber hinaus steht immer wieder auch auf dem Münsterplatz in der Bonner Innenstadt der Wasserwagen. Auch dieser verteilt kostenlos Wasser an alle Bürger. Dieser zieht auch durch Bonn und ist bei einigen Veranstaltungen zu finden. Die Termine finden Interessierte auf der Homepage. Ein Bonuspunkt für Kinder: Kostenlos zum Wasser gibt es auf Wunsch Ahoj-Brause.

"In dieser Woche kann der Wasserwagen aufgrund eines französischen Marktes nicht auf dem Münsterplatz stehen. Ab Mitte nächster Woche ist aber wieder ein regelmäßiger Einsatz dort geplant", sagte Michael Henseler von den Stadtwerken auf Anfrage. Fixe Termine gäbe es aber nicht. "Wenn der Wasserwagen dort steht, ist er von 11 bis 19 Uhr geöffnet. An welchen Tagen er auf dem Münsterplatz steht, kommt wie gesagt auf die Veranstaltungen vor Ort an und ob der Wasserwagen eventuell wo anders gebucht ist."

Weitere Trinkwasserquellen finden sich am Heiderhof, in Mehlem, in Rüngsdorf, in Lannesdorf, in Plittersdorf, in Oberkassel, in Bad Neuenahr, in der Grafschaft, in Bad Honnef, in Rheinbreibach, in Sinzig, in Remagen, in Meckenheim, in Altenahr und in Mayschoß. Weitere Informationen zu diesen Quellen sind hier zu finden.