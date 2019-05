GA gelistet

Bonn/Region. Erdbeeren sind zurzeit in aller Munde - auch in Bonn und der Region. Daher geben wir einen Überblick über Verkaufsstände und Felder zur Selbsternte mit den beliebten Früchten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Erdbeeren gehören zu den echten Leckerbissen in hiesigen Gärten. In diesem Jahr sind die Erdbeeren in Deutschland früh dran, denn die Sonne hat viel auf die Folien-Tunnel geschienen, in denen die Erdbeeren teilweise angebaut werden. Dort drinnen ist es schön warm, sodass die Erdbeeren schneller reifen. Erdbeeren aus dem eigenen Garten sind im Laufe des Monats Mai zu erwarten.

Natürlich ist für die Bonner der Weg zum Markt nicht weit, doch nicht nur im Zentrum finden sich die Erdbeeren aus der Region. An folgenden Orten sind die roten Beeren in Bonn und der Region erhältlich. Entweder zum Verkauf oder zur Selbsternte:

Bonn

Obsthof Schneider

Der Obsthof Schneider hat gleich mehrere Erdbeerverkaufsstände in Bonn und der Region, die alle montags bis samstags geöffnet haben. Neben Erdbeeren bietet der Obsthof aus Wachtberg auch noch weiteres Obst und Gemüse an.

Adresse: Kürrighovener Straße 41, 53343 Wachtberg-Kürrighoven

Öffnungszeiten: Alle Erdbeerstände haben montags bis freitags zwischen 9 und 17.30 Uhr geöffnet. Samstags haben die Stände von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Telefon: 0228-8544770

Mail: info@schneiders-obsthof.de

Webseite: www.schneiders-obsthof.de/

Weitere Standorte:

Bonn:

Brüser Berg, Fahrenheitstr. 53125 Bonn

Endenich, Erich-Hoffmann-Str. 53121 Bonn (sonntags zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet)

Kessenich, Haussdorffstraße/Pützstraße, 53129 Bonn

Bonn-Beuel, Rudolf-Hahn-Str./Rosenweg, 53225 Bonn-Beuel (sonntags zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet)

Rüngsdorf, Konstantinstraße, 53179 Bonn

Schwarzrheindorf, Werdstr. 8, 53225 Bonn-Beuel (sonntags zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet)

Südstadt, Bonner Talweg 27, 53115 Bonn

Ückesdorf, Reichsstr./Hubertusstr. 1, 53125 Bonn

Waldkrankenhaus, Waldstr. 73, 53177 Bonn

Region:

Bornheim, Am Hellenkreuz 3, 53332 Bornheim

Hangelar, Konrad-Adenauer-Str. 1, 53757 Hangelar

Kaldaun, Hauptstr. 56, 53721 Siegburg

Menden, Siegstr. 8, 53757 St.Augustin (sonntags zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet)

Foto: Axel Vogel Derzeit läuft die Erdbeerernte bei Schneiders Obsthof in Wachtberg-Kürrighoven noch im Tunnel, wie Obstbauer Johannes Quast demonstriert.

Region

Biohof Bursch

Der Biohof Bursch wird noch bis Ende Juni Erdbeeren in dem Hofladen in Bornheim-Waldorf und auf den wöchentlich stattfindenden Märkten anbieten. Wie viele Erdbeeren verfügbar sind, schwankt laut dem Marktleiter ständig.

Adresse: Weidenpeschweg 31, 53332 Bornheim-Waldorf

Telefon: 02227-91990

Webseite: www.biohof-bursch.de

Weitere Standorte:

Ökomarkt Bad Godesberg, Moltkeplatz, Bad Godesberg, freitags 8 bis 13 Uhr

Ökomarkt Bonn, Martinsplatz Bonn, mittwochs, 8 bis 14 Uhr, samstags 8 bis 14 Uhr

Zahlreiche Marktstände im Kölner Raum, die auf der Webseite einsehbar sind

Foto: Andrea Warnecke/dpa Erdbeeren sind bei den Deutschen sehr beliebt.

Obst- und Gemüsebau Früh

Für seine Kunden ist der Hofladen in Queckenberg das ganze Jahr geöffnet. Daneben gibt es weitere Standorte zum Verkauf.

Adresse: Obst-Gemüsebau Früh, Madbachstr. 81, 53359 Rheinbach-Queckenberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, während der Erdbeersaison zusätzlich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Telefon: 02255/2626

Webseite: www.obst-gemuesebau-frueh.de

Weitere Standorte:

Verkaufsstand Stotzheim, Im Krautgarten 1, 53881 Euskirchen-Stotzheim, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonn - Feiertag 10 bis 14 Uhr

Verkaufsstand Rheinbach (gegenüber Hit), Meckenheimer Straße 19, 53359 Rheinbach, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonn - Feiertag 10 bis 14 Uhr

Verkaufsstand Monte Mare Rheinbach, Münstereiflerstr. 69, 53359 Rheinbach, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonn- & Feiertag 10.30 bis 18 Uhr

Verkaufsstand in Flamersheim, Christian-Schaefer-Str.51, Flamersheim, gegenüber von Norma/Edeka, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonn- Feiertag 10 bis 14 Uhr

Erdbeer- und Spargelhof Rittter in Bornheim

Der Betrieb existiert bereits seit 30 Jahren. Sabine und Claus Ritter führen den Laden, der auch viele Ständen in der Region hat. Die Anbauflächen liegen zwischen Bonn und Köln in der Rheinebene. Auch auf dem Hof der Ritters arbeiten viele Erntehelfer, die von einer GA-Reporterin bereits begleitet wurden. Neben den Erdbeeren wird auch Spargel angeboten.

Adresse: Brehmstr. 10, 53332 Bornheim

Telefon: 02222 9298 93

Webseite: www.ritter-bornheim.de

Weitere Standorte:

Bonn:

Bonn-Auerberg, Kölnstr.502, 53117 Bonn

Bonn-Dransdorf, Ortsausfahrt Richtung Roisdorf

Bonn-Duisdorf, Rochusstr. 92, 53127 Bonn-Duisdorf

Bonn-Endenich, Auf dem Hügel 22, 53121 Bonn Endenich

Bonn-Poppelsdorf, Poppelsdorfer Platz

Bonn-Pützchen, Marktstr. 55, 53229 Bonn-Pützchen

Bonn-Röttgen, Reichsstr.52, 53152 Bonn-Röttgen

Region:

Alfter, Freudiger Weg, 53347 Alfter

Alfter-Oedekoven, Fa.Knüller, Medinghovenerstr.1, 53347 Alfter-Oedekoven

Bad Honnef, neben Blumen Neffgen, Linzer Str.117, 53604 Bad Honnef

Hennef, Pflanzen Breuer e.K. Hennef, Emil-Langen-Straße 6, 53773 Hennef

Hennef-Post, Frankfurter Str. 101

Königswinter, Weingut Pieper, Am Domstein 1, 53639 Königswinter

Lohmar, Hauptstr.38, 53797 Lohmar

Lohmar-Overath, Bachermühle 5, 53797 Lohmar-Overath

Lohmar-Wahlscheid, Wahlscheider-Str.111, 53797 Lohmar-Wahlscheid

Niederkassel-Mondorf, Blumen Nöthen, Rosentalstr.1, 53859 Niederkassel-Mondorf

Sankt-Augustin, Pflanzen Breuer, Am Apfelbäumchen 1, 53757 Sankt Augustin

Sankt-Augustin(Meindorf), Johann-Quad-Str., 53757 Sankt Augustin(Meindorf)

Siegburg, Gartencenter Ahrens+Sibertz, Hauptstr.436-440, 53721 Siegburg

Fruchthof Hensen aus Mömerzheim

Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Ernte bereits in der zweiten Aprilwoche begonnen. Mehr als 70 Saisonarbeiter sind dort im Einsatz. Der Fruchthof verkauft seine Beeren von April bis Juni am Werk in der Dr.-Josef-Ströder-Straße 25 und an Ständen in Euskirchen, Weilerswist und Erftstadt – für 3,90 Euro pro 500 Gramm.

Adresse: Dr.-Josef-Stroeder-Str. 25, 53913 Mömerzheim

Öffnungszeiten:

Telefon: 04922-558219

Webseite: www.fruchthof-hensen.de

Weitere Standorte:

Real Markt Euskirchen, Narzissenweg 25, 53881 Euskirchen

Real Markt Erftstadt, Gustav-Heinemann-Str. 2, 50374 Erftstadt

Dänisches Bettenlager Weilerswist, Robert-Bosch-Str. 4, 53919 Weilerswist

Hier können Erdbeerfreunde ihr Obst selbst pflücken:

Niederkassel, Engelshof, Markstraße/ Am Erdbeerfeld, 53859 Niederkassel, Öffnungszeiten:

Täglich von 8 bis 20 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen.

Bornheim, Biohof Wirtz, Mackgasse 10, 53332 Bornheim, Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr

Bornheim, Bioland Apfelbacher, Tombergstraße 1, 53332 Bornheim, Aktuelle Termine zum Pflücken: 30. Mai 10 bis 17 Uhr, 31. Mai 12 bis 17 Uhr, 1. Juni 10 bis 17 Uhr, 3. bis 7. Juni 12 bis 17 Uhr, 8. Juni 10 bis 17 Uhr, Aktueller Preis: 5,60 Euro pro Kilogramm

Erftstadt, Schumachers Hofladen, Blessemer Straße

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Verkaufsständen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Fehlt ein Laden in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge in Bonn per E-Mail an online@ga-bonn.de.