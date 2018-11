GA gelistet

Darf in keiner Wohnung an Heiligabend fehlen: Der Tannenbaum.

Inhaltsverzeichnis 1. Hier gibt es Weihnachtsbäume in Bonn und der Region 2. Weihnachtsbäume in der Region

Bonn. Nichts ist an den Feiertagen schöner als Geschenke unter dem geschmückten Weihnachtsbaum. Wo es in Bonn und der Region überall Tannenbäume zu kaufen gibt, zeigen wir in unserem Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Traditionell liegen die Geschenke an Heiligabend unter einem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum. In Deutschland werden diese oft Monate vorher reserviert und mit besonderer Sorgfalt ausgesucht. Wo es in Bonn und der Region überall Tannenbäume zu kaufen gibt, haben wir hier aufgelistet.

Weihnachtsbäume in Bonn

1 "Tannen Janssen" in Ückesdorf

Der Familienbetrieb "Tannen Janssen" bietet seine Weihnachtsbäume in Ückesdorf an. Ob Nordmanntanne, Nobilistanne, Blaufichte oder Schwarzkiefer - das Angebot ist vielfältig. Die Bäume können entweder vor Ort ausgesucht und mitgenommen, oder aber direkt nach Hause geliefert werden.

Adresse: Hubertusstraße 18, 53125 Bonn

Öffnungszeiten: ab 23. November: Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 20 Uhr; ab 5. Dezember: Montag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr

Kontakt: (0228) 251 567, www.tannen-janssen.de

2 Tannenbaumverkauf Ippendorf

Die Tannenbäume in Ippendorf kommen aus dem Sauerland, der Eifel und dem Bergischen Land. Seit über 20 Jahren verkauft der Familienbetrieb seine Weihnachtsbäume in der Röttgener Straße. Laut eigenen Angaben handelt es sich um einen der größten Verkaufsstände von Bonn.

Adresse: Röttgener Straße 138, 53127 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr

Kontakt: www.tannenbaum-ippendorf.de

3 Verkauf auf dem Venusberg

Zahlreiche Nordmanntannen gibt es auch auf dem Venusberg. Jedes Jahr bietet die Katholische junge Gemeinde (KjG) dort an den Adventswochenenden Weihnachtsbäume zum Verkauf an. Die Aktion findet auf der Wiese vor der Heilig Geist Kirche statt.

Besucher können die Tannen entweder direkt selbst mitnehmen oder kostenlos nach Hause bringen lassen. Der Erlös des Verkaufs wird von der KjG vollständig für ihre Jugendarbeit verwendet.

Adresse: Kiefernweg 22, 53127 Bonn

Kontakt: www.kjg-venusberg.de

4 Weihnachtsbäume in Kessenich

Jedes Jahr werden Bäume am Weihnachtsbaumstand in Kessenich verkauft. Die Tannen kommen aus der Eifel, angeboten werden sie ab dem 8. Dezember am Kreisverkehr an der Eduard-Otto-Straße 4. Die Auswahl reicht von Nordmanntannen, Nobilis, Blautannen, Kiefern und Fichten bis hin zu Schmuckreisig.

Zusätzlich bietet der Stand auch ein Fleischangebot an, das aus Rehwild, Rotwild und Wildschwein aus der Eifel sowie dem Kottenforst besteht.

Adresse: Eduard-Otto-Straße 4, 53129 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr

Kontakt: www.weihnachtsbaum-bonn.de

5 Baumanlage am Meßdorfer Feld

In der Baumanlage am Meßdorfer Feld können Besucher sich ab dem ersten Adventswochenende einen Weihnachtsbaum aussuchen und reservieren lassen.

Der Weg zum Verkauf ist allerdings etwas versteckt und muss mühsam gefunden werden: Von der Kreisstraße 12n kommend biegen potentielle Baumkäufer an einer Verkehrsinsel ins Feld ab und folgen dann der Beschilderung zu den Weihnachtsbäumen. Die Anlage befindet sich in etwa zwischen Bonner Weg und Gielsdorfer Straße.

Adresse: Kreisstraße 12n, Meßdorfer Feld, 53123 Bonn